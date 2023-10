Gratta e vinci, chi trova un’amica non sempre trova un tesoro: tradimento spudorato

Gratta e vinci, non sempre l’antico adagio ha ragione. Questa donna non ha trovato un tesoro, ma una brutta delusione.

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato la storia di tre operai edili, Ricardo, Christian e Giovanni, che lavoravano insieme da una vita nei cantieri del Veneto e della Lombardia. E che, un bel giorno, avevano deciso di comprare insieme dei Gratta e vinci, promettendosi di condividere un’eventuale vincita.

La vincita c’è stata, ma la promessa iniziale è stata tradita. Uno di loro, infatti, oggi accusato di appropriazione indebita, ha ben pensato di tenere per sé il lauto bottino di 2 milioni di euro. Questa, in ogni caso, non è la sola amicizia finita male per via della lotteria. Anche in Thailandia, qualche tempo fa, è successo qualcosa che ha determinato la fine di un rapporto che andava avanti da qualche tempo. Paradee e Kamnueng, a differenza dei tre operai italiani, non hanno comprato dei Gratta e vinci insieme, ma l’epilogo di questa vicenda è triste tanto quanto quello del trio in questione. Ma veniamo ai fatti.

Un bel giorno, la 54enne Paradee Chanwat ha acquistato 11 biglietti. Ha poi scoperto che in uno di essi si nascondeva un premio niente male, del valore complessivo di 20mila bath. L’equivalente, per intenderci, di poco meno di 600 euro, che in Thailandia è una cifra comunque notevole.

Gratta e vinci, amiche ma non troppo

Mentre si recava a ritirare la sua vincita, ha incontrato la sua amica Kamnueng, di 61 anni, e le ha raccontato, con tanto entusiasmo, di quel premio. Le ha addirittura mostrato il tagliando vincente, certa di potersi fidare di lei, visto che si conoscevano da così tanto tempo. Ma si sbagliava.

Dopo essersi salutate, Paradee si è accorta che il suo biglietto era scomparso nel nulla. Non lo aveva più con sé. E così, un orribile sospetto si è insinuato nella sua mente. Un sospetto che ha poi trovato riscontro, poco dopo, nel filmato delle telecamere di sicurezza che ha chiesto di poter visionare per appurare se ciò che ipotizzava fosse vero o meno. Nel video in questione, si vedeva chiaramente che il tagliando le era caduto a terra e che era stato raccolto proprio da Kamnueng. La donna, raggiunta dalla sua amica, si è ostinata a mentire di fronte all’evidenza, raccontando di essersi chinata per raccogliere dei rifiuti abbandonati per strada e non il biglietto vincente.

Paradee, per tutta risposta, forte di quanto ripreso dalle telecamere, ha deciso di sporgere denuncia alla polizia. Interrogata dalle forze dell’ordine, la 61enne ha ammesso il suo errore e promesso che avrebbe restituito il tagliando alla sua legittima proprietaria. Cosa che, però, non ha mai fatto. Volete sapere com’è finita questa amicizia? In tribunale, laddove Kamnueng aspetta di essere giudicata per il suo gesto.