I pronostici di lunedì 2 ottobre: Serie A, Premier League e Liga

I pronostici di lunedì 2 ottobre: in campo Serie A, Premier League, Liga e altri campionati minori in giro per l’Europa.

La settima giornata di Serie A si chiude al lunedì con ben tre posticipi in programma. Si parte alle 18:30 con Sassuolo-Monza e Torino-Verona. La squadra allenata da Dionisi dopo le vittorie a sorpresa su Juventus e Inter proverà a superare anche il Monza che ha in Papu Gomez un nuovo rinforzo per l’attacco: i gol non dovrebbero mancare.

Nelle ultime dodici sfide tra Torino e Verona si sono verificati ben otto pareggi: sarà sfida equilibrata anche a questo giro, con il Torino leggermente favorito e meno di quattro gol complessivi.

Chiude Fiorentina-Cagliari: Ranieri sfida il suo passato per salvare la panchina, ma i viola hanno maggiore qualità soprattutto in attacco e partono favoriti.

Pronostici altre partite

In Premier League il Chelsea in crisi nera è atteso da non semplice derby col Fulham, mentre il posticipo di Liga mette di fronte Las Palmas e Celta Vigo.

In Serie C il Pescara di Zeman parte favorito contro il Gubbio in una partita da almeno tre gol complessivi. Gol in arrivo anche in Malmo FF-Brommapojkarna e Jong Utrecht-Nac Breda.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Sassuolo vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Sassuolo-Monza, Serie A, ore 18:30

Vincenti

• Torino o pareggio (in Torino-Verona, Serie A, ore 18:30)

• Pescara (in Pescara-Gubbio, Serie C, ore 20:30)

• Fiorentina (in Fiorentina-Cagliari, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Pescara-Gubbio, Serie C, ore 20:30

• Malmo FF-Brommapojkarna, Allsvenskan, ore 19:10

• Jong Utrecht-Nac Breda, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Sassuolo-Monza, Serie A, ore 18:30

• Fulham-Chelsea, Premier League, ore 21:00

• Las Palmas-Celta Vigo, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Fulham-Chelsea, Premier League, ore 21:00)