Lascio il tennis e cambio vita | Che trasformazione: mai vista così

Cinque mesi. Tanti ne sono trascorsi da quel giorno. Dal sabato più buio della sua vita. Quello in cui, sebbene il cuore le dicesse il contrario, ha preso una decisione che ha finito con lo stravolgere le sue abitudini e la sua quotidianità. In quel mondo ci era cresciuta, ci aveva sguazzato per anni, eppure tutt’a un tratto non lo sopportava più.

Quando, come un fulmine a ciel sereno, aveva annunciato la sua volontà di lasciare il tennis, il pubblico – e in particolar modo coloro i quali l’avevano sempre supportata – erano rimasti sgomenti. Amanda Anisimova, però, non aveva potuto fare altrimenti. Era stata una scelta doverosa, la sua, dettata dalla consapevolezza che in quel momento fosse più importante preservare la sua “salute mentale” che non scalare il ranking. E così, con un post sui social, aveva fatto sapere a quali conclusioni fosse giunta dopo una lunga riflessione. “Ehi ragazzi – questo era stato il suo messaggio – Ho pensato di fare un post spiegando cosa sta succedendo e i miei piani per il futuro. Sono stata alle prese con la mia salute mentale e al burnout dall’estate del 2022. È diventato insopportabile essere a tornei di tennis. A questo punto la mia priorità è il mio benessere mentale e mi prenderò una pausa per un po’ di tempo”.

Un arrivederci – o un addio? – inaspettato, quello della giocatrice del New Jersey. Anche perché non capita tutti i giorni che una stella della sua portata – non dimentichiamo che, da giovanissima, aveva raggiunto il 21esimo posto del ranking Wta – si ritiri dalla scena sportiva a soli 22 anni.

Il dado è ormai tratto, però, e bisogna solo capire, a questo punto, se la sua decisione sia definitiva o meno. C’è chi pensa che, ritrovata la serenità di cui necessita, tornerà in campo, ma la verità è che non è affatto scontato che le cose vadano così.

Sta di fatto che, almeno a giudicare dai social, la bella Amanda sembra rinata.