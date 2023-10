Paula Badosa, scollatura incandescente: che caldo a Dubai

Paula Badosa, con lei nei paraggi la temperatura negli Emirati Arabi è aumentata a dismisura: selfie da sogno a Dubai.

Sembra tornato il sereno, in casa Tsitsidosa. Ammesso che la tempesta sia mai iniziata, ovviamente, dal momento che non ci sono elementi in grado di confermare l’ipotesi secondo cui i due piccioncini avrebbero rotto per poi tornare insieme, nel corso della settimana.

La loro storia si è improvvisamente tinta di giallo quando qualcuno della loro fandom si è accorto del fatto che tutte le foto erano scomparse dal loro profilo Instagram di coppia. Al che, è scattato l’allarme. Qualche ora dopo, tuttavia, Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas hanno ben pensato di rassicurare tutti, postando un nuovo scatto per dimostrare che vanno ancora d’amore e d’accordo. Resta qualche dubbio, però, sulla sparizione degli scatti collezionati negli ultimi mesi: sono stati cancellati dai diretti interessati, per via di qualche incidente di percorso, oppure c’è stato qualche problema tecnico? Non lo sapremo mai, probabilmente. O, chissà, magari un giorno sputeranno il rospo.

Sta di fatto che, fino a qualche giorno fa, i due tennisti si trovavano a Dubai, che è peraltro il posto del cuore della bella iberica. Paula è ancora lì, mentre il greco ha fatto tappa al China Open, salvo poi essere eliminato da Nicolas Jarry ai sedicesimi di finale del torneo. Eliminazione per la quale, come purtroppo spesso accade, molti haters hanno incolpato la fidanzata. Sempre per quell’antica credenza – ne sa qualcosa Matteo Berrettini – secondo cui tennis e amore sarebbero inconciliabili.

Paula Badosa, selfie con sorpresa: fan senza parole

Non è su questo, ad ogni modo, che intendiamo soffermarci in questo momento. Ci interessa molto più delle polemiche mostrarvi quanto sia in forma la splendida tennista, che ha dichiarato conclusa la sua stagione prima del dovuto per via di qualche acciacco fisico che le ha causato non pochi problemi.

Di tanto in tanto la Badosa posta qualche frase motivazionale, ma negli ultimi giorni ha anche condiviso diversi scatti in cui ci è parsa sexy come non mai. Quelli che la ritraevano in compagnia della sua amica Aryna Sabalenka, tanto per cominciare, ma non solo. Qualche ora fa, infatti, si è scattata un bel selfie con Dubai sullo sfondo.

Il frisé ai capelli le dona parecchio, così come le sta d’incanto anche il top di colore nero, stretto come una seconda pelle, che sfoggia in mezzo agli imponenti grattacieli della sua città del cuore. La scollatura in primo piano rende però quasi invisibile il paesaggio. Perché, inutile negarlo, è del tutto ovvio che l’occhio cada proprio lì. Come resistere, d’altra parte, ad un tale spettacolo?