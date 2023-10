Torino-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Verona è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Dopo aver evitato per un pelo la sconfitta contro la Roma, il Torino non è riuscito a fare lo stesso con l’altra squadra capitolina, la Lazio, perdendo 2-0 all’Olimpico e rimediando la seconda sconfitta stagionale.

I granata dimostrano così di essere poco efficaci contro le big – problema che si trascinano dietro ormai dallo scorso anno – se consideriamo che anche l’altro k.o. era arrivato alla seconda giornata contro il Milan a San Siro. Un passo indietro per la squadra di Ivan Juric, che arrivava all’appuntamento rigenerata dai tre risultati positivi contro Genoa, Salernitana e Roma (due vittorie e un pareggio). I biancocelesti non hanno affatto dominato ma a differenza del Toro sono stati più cinici, non fallendo le occasioni più ghiotte. L’allenatore originario di Spalato può essere soddisfatto per il buon primo tempo ma la sua squadra, ancora una volta, ha confermato la scarda lucidità in fase realizzativa, che il solo Zapata, arrivato in estate dall’Atalanta, non può certo risolvere. Lo stop di Roma ha influito anche sulla classifica, con il Torino che per il momento resta confinato nella parte destra. Juric nel penultimo dei tre posticipi cerca riscatto contro un importante pezzo del suo passato, il Verona, l’ultima squadra allenata prima di sbarcare nel capoluogo piemontese. Gli scaligeri hanno rallentato in maniera brusca dopo le due vittorie di fila con Empoli e Roma, conquistando un solo punto nelle ultime quattro giornate. L’attacco ha praticamente smesso di segnare: a malapena un gol tra Sassuolo, Bologna, Milan e Atalanta.

Torino-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Juric perde uno dei suoi difensori più affidabili, Buongiorno, out per via di un problema di natura muscolare. Al suo posto, al centro della difesa, giocherà il georgiano Sazonov, acquistato in estate dalla Dinamo Mosca. Davanti è ballottaggio Sanabria-Zapata, con il paraguaiano leggermente favorito. L’ex Tameze potrebbe partire dalla panchina.

Dall’altro lato, Baroni deve fare a meno di Braaf, Doig, Cabal e Mboula e difficilmente riavrà Djuric in tempo per la trasferta di Torino. Tuttavia, sembrerebbe aver recuperato Henry, che insidia Bonazzoli in attacco. L’altro duello è quello tra Folorunsho e Saponara.

Come vedere Torino-Verona in diretta tv e in streaming

Torino-Verona, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Un importante “suggerimento” arriva dai precedenti: nelle ultime dodici sfide tra Torino e Verona si sono verificati ben otto pareggi, un risultato che potrebbe uscire fuori tranquillamente anche stavolta. Nell’epoca Juric nelle gare casalinghe del Torino si segna spesso con il contagocce, motivo per cui immaginiamo un match per larga parte bloccato, in cui le reti complessive saranno con ogni probabilità meno di tre.

Le probabili formazioni di Torino-Verona

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Lazovic; Ngonge, Duda; Bonazzoli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1