Sassuolo-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Monza è una partita valida per la settima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Prima i quattro gol rifilati alla Juventus, poi il colpaccio in casa dell’Inter capolista, che fino a mercoledì scorso non aveva ancora perso ed era a punteggio pieno.

Il Sassuolo è ritornato improvvisamente a ricoprire il ruolo dell’ammazza-big, nonostante un inizio di stagione più che mai incerto. Per la squadra di Alessio Dionisi, oltre al suo capitano Berardi, man of the match indiscusso della notte di San Siro (oltre che autore del gol decisivo) ora può iniziare un “nuovo” campionato, approfittando dello slancio provocato dal doppio successo con bianconeri e nerazzurri. L’attaccante di origini calabresi, assente nelle prime partite a causa dei contrasti con la società per via della mancata cessione – secondo i rumors sarebbe dovuto finire proprio alla Juventus – sembra più determinato e motivato che mai: l’arma in più di un Sassuolo che fa capolino per la prima volta nella parte sinistra della classifica. Per capire quale possa essere la dimensione dei neroverdi, a quota 9 punti in sei partite, bisognerà vederli all’opera con le avversarie di pari rango.

Come il Monza, ad esempio, società che da quando ha conquistato la Serie A per la prima volta nella sua storia, lo scorso anno, si ispira proprio al “modello Sassuolo”.

Quello dei brianzoli, ad ogni modo, non si può definire un avvio brillante e probabilmente dopo le ottime cose fatte vedere lo scorso anno dagli uomini di Raffaele Palladino ci si aspettava qualcosa in più. Il problema dei biancorossi, inutile girarci attorno, finora è l’attacco: hanno segnato solo 4 gol, troppo pochi per poter continuare a sognare in grande. Contro il Bologna, nel turno infrasettimanale, è arrivato il terzo pareggio di fila dopo quelli con Lecce e Lazio ma stavolta il match si è concluso a reti bianche.

Sassuolo-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Dionisi dovrebbe mandare in campo la stessa formazione che ha battuto l’Inter mercoledì a San Siro: l’unica novità potrebbe riguardare la difesa, dove Tressoldi tornerà titolare al posto di Viti (che a sua volta resta in ballottaggio con Erlic). Davanti spazio a Pinamonti nel ruolo di unica punta, sostenuto da Berardi, Bajrami e Laurienté.

Il Monza dopo l’infortunio di Caprari è corso ai ripari pescando tra gli svincolati. La scelta di Galliani è ricaduta sul “Papu” Gomez, rimasto senza squadra dopo l’esperienza con il Siviglia. L’ex atalantino difficilmente sarà tra i convocati: sulla trequarti dovremmo rivedere Colpani e Mota, pronti a dar manforte all’attaccante Colombo. A sinistra c’è Pereira.

Come vedere Sassuolo-Monza in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sassuolo e Monza, in programma lunedì alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Monza negli unici due precedenti in massima serie non ha mai perso contro il Sassuolo: il bilancio è di un pareggio e una vittoria. Nello scorso campionato le due squadre sono andate a segno entrambe sia all’andata che al ritorno. E, nonostante i problemi offensivi dei brianzoli, potremmo assistere ad una gara da un gol per parte anche stavolta. Gli emiliani partono leggermente favoriti ma in difesa sono tutt’altro che solidi: con 12 gol subiti hanno la seconda peggior difesa del torneo.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Monza

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Pereira, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Mota, Colpani; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1