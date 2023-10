Formazioni ufficiali Atalanta-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida del Gewiss Stadium. Tutte le dritte.

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Atalanta-Juventus: l’attesa è finita. Sono state diramate le formazioni ufficiali della gara in programma al Gewiss Stadium, snodo potenzialmente cruciale per una corsa ai piani nobili della classifica da parte delle due squadre.

I bianconeri, orfani di Vlahovic e Milik fermati da acciacchi fisici, si presentano a Bergamo con la coppia offensiva costituita da Chiesa e Kean. Stringe i denti De Ketelaere che ha recuperato in tempi record dall’infortunio dei giorni scorsi e partirà in attacco al fianco di Lookman. Ecco le scelte di Gasperini e di Allegri:

ATALANTA (3-4-1-2) Musso, Scalvini, Djimsiti, Toloi, Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman

JUVENTUS (3-5-2) Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Kean, Chiesa.

Atalanta-Juventus, il pronostico marcatori

Fino a questo momento non è riuscito ad incidere tanto quanto Allegri si sarebbe auspicati ai nastri di partenza. Tuttavia, l’importanza di Adrien Rabiot per l’evolvere della manovra bianconera è ormai nota ai più. Il pressing a tutto campo dell’Atalanta potrebbe creare spazi interessanti per l e scorribande del francese che, se servito con i tempi giusti, potrebbe presentarsi dalle parti di Musso con una relativa tranquillità. Sul fronte opposto, intriga e non poco l’opzione Koopmeiners: l’oggetto dei desiderio della Juventus potrebbe punire i bianconeri magari con una conclusione da fuori, facendo valere le sue doti balistiche.

Probabili ammoniti e tiratori di Atalanta-Juventus

Da Zappacosta a Cambiaso, passando per Fagioli ed Ederson: sono tanti i centrocampisti che dovrebbero riuscire ad inquadrare lo specchio della porta avversario almeno una volta. Occhio, però, anche alle situazioni da calcio da fermo: Bremer da una parte e Toloi dall’altra sono opzioni da prendere in considerazione. Possibili ammonizioni, invece, per Locatelli, Gatti e Djimsiti. Il difensore bianconero deve ancora smaltite i postumi dell’errore di Reggio Emilia contro il Sassuolo e, almeno all’inizio, non è escluso che il suo approccio alla gara sia sostanzialmente contratto. Nel caso in cui gli orobici dovessero tenere alto il ritmo, Locatelli potrebbe incorrere in qualche difficoltà: il pericolo cartellino è sempre dietro l’angolo per l’ex mezzala del Sassuolo. Djimsiti, infine, se la dovrà vedere -direttamente o indirettamente – con un Chiesa in versione deluxe.