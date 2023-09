Nishioka-Sinner, Atp Pechino: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Nishioka-Sinner è un match valido per il secondo turno del torneo Atp 500 di Pechino: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Com’era facilmente prevedibile, quello contro l’esperto tennista britannico Dan Evans non è stato un esordio semplice per Jannik Sinner. L’altoatesino non scendeva in campo da circa un mese ed affrontare un giocatore insidioso come il 33enne di Birmingham non si è rivelata una passeggiata di salute. Tutt’altro. Ci sono volute quasi tre ore per piegare la resistenza dell’inglese, che nel secondo set l’ha spuntata in un tie break serratissimo.

Sul rendimento del numero uno azzurro, tuttavia, hanno influito i soliti acciacchi fisici, gli stessi che l’avevano condizionato durante l’ottavo di finale con il tedesco Alexander Zverev allo US Open. Sinner ha cominciato ad accusare dolori alla coscia sinistra già nel secondo set ed è stato costretto finanche ad avvalersi di un medical time out. A disturbarlo anche un fastidioso raffreddore: insomma, in questo swing asiatico, per il numero 7 del ranking mondiale, le insidie non mancano. Nel secondo turno lo attende il giapponese Yoshihito Nishioka, che all’esordio ha dovuto lottare per avere ragione di uno dei padroni di casa, il cinese Shang, sconfitto 5-7 7-5 6-1 dopo due ore e venti di gioco. L’unico precedente tra Sinner e il giocatore nipponico, attualmente 38esimo al mondo, risale allo scorso aprile, sulla terra di Barcellona. L’italiano sembrava avere la partita in pugno dopo aver stravinto il primo set ma anche in quel caso fu limitato da un problema fisico. Alla fine riuscì ad avere la meglio, anche se il giorno successivo annunciò il ritiro dal torneo.

Dove vedere Nishioka-Sinner in diretta tv e streaming

Il match valido per il secondo turno del torneo Atp 500 di Pechino tra Yoshihito Nishioka e Jannik Sinner sarà trasmesso domenica 1 ottobre in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, su Sky canale 212), il canale ufficiale della FITP. Sarà possibile assistere al match anche in streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 07:35 (ora italiana).

Nishioka-Sinner: il pronostico

Inutile girarci attorno, molto dipenderà dalle condizioni di Sinner. Che, in ogni caso, sembra aver superato il problema alla coscia e scenderà regolarmente in campo. Il giapponese sta bene e non è un giocatore da sottovalutare – la scorsa settimana è arrivato in finale a Zhuhai – ma se l’azzurro avrà recuperato potrebbe riuscire a chiuderla anche in due set. Ad ogni modo immaginiamo un match da almeno 20 game complessivi.