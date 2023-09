Formazioni ufficiali Milan-Lazio: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro. Dritte da non perdere.

Il desiderio di trovare quella continuità di rendimento che fino a questo momento ha arriso soprattutto ai rossoneri. La volontà di lanciare un messaggio importante all’Inter, staccando i cugini almeno per qualche ora in vetta alla classifica.

La speranza che il comodo successo contro il Torino non abbia rappresentato un fuoco di paglia ma una prima tappa del lungo percorso verso la definitiva guarigione. Con questi stati d’animo Milan e Lazio si affronteranno a San Siro in uno degli anticipi validi per la settima giornata del campionato di Serie A. Diamo uno sguardo, intanto, alle scelte di Pioli e Sarri:

MILAN (4-3-3) Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Adli, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao.

LAZIO (4-3-3) Provedel; Marušić, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Zaccagni, Castellanos, Anderson.

Milan-Lazio, il pronostico marcatori

In questo primo scorcio di stagione la Lazio ha faticato e non poco a trovare le contromisure per arginare gli esterni offensivi avversari. L’unica volta che ci è riuscito, contro il Napoli, ha portato a casa un importante successo contro una big. Verosimile che, soprattutto nella prima frazione di gioco, i biancocelesti provino a tenere basso il baricentro, per cercare di contenere le sfuriate del Milan salvo poi crescere alla distanza. Se davvero il piano gara dovesse essere questo, occhio in particolare a due nomi: Zaccagni, che contro il Torino è andato a segno, ma soprattutto Rafa Leao. La velocità del portoghese, sia che la gara dovesse restare i fermi sui binari, sia (soprattutto) si sbloccasse già nella prima frazione di gioco, è il candidato più autorevole a mettere a segno almeno un gol.

Probabili ammoniti e tiratori di Milan-Lazio

Da Theo Hernandez a Guendouzi, passando per Loftus-Cheek (rivitalizzato al Chelsea proprio da Sarri) a Reijnders: non sono poche le opzioni legate ai possibili tiratori. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, tre nomi su tutti: Casale – che contro Leao dovrà fare il bello e il cattivo tempo – Adli (riconfermato in cabina di regia, ma che alla lunga potrebbe pagare in termini di ritmo) e Romagnoli.