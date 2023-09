Criptica Camila Giorgi: tra una foto sexy e l’altra un giallo da risolvere

Camila Giorgi, dopo lo scatto sexy a Firenze un post che, seppur misterioso, dice tutto: ora non ci sono più dubbi.

Sarà anche riservata, ma fino ad un certo punto. Perché poi, quando c’è da fare capire qualcosa, lo fa eccome. A modo suo, in maniera un po’ criptica, chiaramente, ma lo fa. E stavolta possiamo proprio dire che qui gatta ci cova e che qualcosa è cambiato, nella sua vita movimentatissima.

Non ci riferiamo al tennis, che pure è il punto focale della sua quotidianità. Sembra proprio che Camila Giorgi abbia una nuova fiamma e che sia così sicura dei suoi sentimenti da volerli “urlare” sui social network, di cui è beniamina indiscussa. Già qualche ora fa aveva postato un contenuto che ci era parso particolarmente sospetto, sebbene non fosse chiaro se quella strana parolina straniera fosse dedicata a se stessa o a qualcun altro. Nella parte bassa del suo selfie era comparso un messaggio in codice: Piwkenyeyu, aveva scritto la tennista marchigiana, facendo sì che il suo ultimo contenuto social si tingesse di giallo.

Googlata quella parola, abbiamo scoperto è stata coniata dal popolo amerindio del Cile e dell’Argentina, quello dei mapuche, e che significa “Ti amo“. I suoi sostenitori, manco a dirlo, si sono quindi messi immediatamente sulle tracce dell’ipotetica fiamma della campionessa di Macerata, che è però è sempre stata bravissima a mantenere un certo riserbo sulle sue relazioni. Basti pensare che, ai tempi della storia con l’argentino Santiago Rodriguez Taverna, non si era mai esposta sui social, benché Instagram sia senza ombra di dubbio il suo posto del cuore.

Nuova fiamma per Camila Giorgi: il post dice tutto

Come a voler fugare ogni dubbio circa il senso del suo post, ecco poi che la bella Camila è tornata alla carica con un nuovo contenuto dall’aria decisamente sospetta. Prima ha postato una fotografia supersexy, poi una frase che ha improvvisamente reso tutto più chiaro.

“Tu sonrisa es gol en el noventa“: questo è il messaggio che l’azzurra ha lanciato a questo misterioso “qualcuno”. Una dichiarazione d’amore in piena regola, dal momento che dire a qualcuno che il suo sorriso è bello come un gol al 90esimo è quanto di più romantico una sportiva come lei possa fare.

Non resta che capire, a questo punto, chi abbia fatto breccia nel suo cuore. Inutile aspettarsi che sia lei a confessarlo, perché probabilmente non lo farà mai. Ma i detective dei social, uniti ai paparazzi, sapranno certamente risolvere in breve tempo questo giallo a sfondo tennistico.