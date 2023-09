Barcellona-Siviglia, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Barcellona-Siviglia è una partita valida per l’ottava giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Tre giorni dopo il deludente pareggio in trasferta contro il Maiorca, il Barcellona scende di nuovo in campo nell’anticipo dell’ottava giornata di Liga con il Siviglia.

Un’altra prestazione tutt’altro che impeccabile quella dei blaugrana nelle Baleari: i campioni di Spagna, la cui difesa aveva già scricchiolato sabato scorso contro il Celta Vigo – rimontato negli ultimi 10 minuti grazie ad una doppietta di Lewandowski e ad un gol del nuovo acquisto Cancelo – sono stati costretti a rincorrere i rossoneri, passati per due volte in vantaggio, prima con l’ex laziale Muriqi e poi con Prats. Tra i migliori in campo il brasiliano Raphinha, autore del gol del momentaneo 1-1 ed infine dell’assist che ha permesso a Fermin Lopez di realizzare la rete del definitivo 2-2. Il mezzo passo falso è costato il controsorpasso del Real Madrid, vincente contro il Las Palmas nel turno infrasettimanale, e l’allungo dei cugini del Girona, a sorpresa primi da soli: la vetta, adesso, dista due lunghezze. Per il Barça si è trattato del secondo pareggio stagionale, dopo quello all’esordio con il Getafe. In mezzo, solo ed esclusivamente vittorie: in casa i blaugrana hanno sempre vinto, compreso nel match di Champions League con l’Anversa.

Il Siviglia è in ripresa

Xavi e i suoi uomini affronteranno un Siviglia in netta ripresa, che martedì ha collezionato il quarto risultato utile consecutivo sommergendo di gol (5-1) il malcapitato Almeria.

Solo in un’occasione – la sconfitta per 4-3 con l’Alaves – gli andalusi erano riusciti a segnare più di due gol in questa stagione. La squadra di Jose Luis Mendilibar si sta mettendo alle spalle l’inizio difficile – il Siviglia aveva perso le prime tre gare della Liga contro Valencia, Alaves e Girona – e grazie al roboante successo nel derby regionale è salita in dodicesima posizione, ancora comunque ben lontana dalla zona Europa (ma con una gara da recuperare). Mendilibar farà inevitabilmente qualche cambio rispetto al match con l’Almeria, anche perché martedì c’è una gara da non sbagliare contro il Psv Eindhoven in Champions League: in difesa spazio a Juanlu e Sergio Ramos, mentre davanti Rafa Mir dovrebbe far rifiatare En-Nesyri. Barcellona invece senza gli infortunati Pedri e de Jong.

Come vedere Barcellona-Siviglia in diretta tv e streaming

Barcellona-Siviglia è una gara valida per l’ottava giornata della Liga spagnola ed è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Barcellona ha sempre avuto la meglio sul Siviglia negli ultimi tre precedenti e gli andalusi non riescono a battere i blaugrana addirittura da otto anni. La squadra di Xavi in casa non ha lasciato scampo a nessuno ed è probabile che si ripeta ma che tengano la porta inviolata è tutto da vedere: non è da escludere che gli ospiti segnino almeno una rete.

Le probabili formazioni di Barcellona-Siviglia

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Baldé; Gundogan, Romeu, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Felix.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Juanlu, Badé, Sergio Ramos, Pedrosa; Sow, Rakitic; Ocampos, Suso, Lukebakio; Rafa Mir.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1