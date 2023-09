Maiorca-Barcellona, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Maiorca-Barcellona è una partita valida per la settima giornata della Liga e si gioca martedì alle 21:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sabato scorso, ad un quarto d’ora alla fine del match, il Barcellona era sotto di due gol contro il Celta Vigo. I galiziani già pregustavano il colpaccio, ma nel giro di pochi minuti i blaugrana di Xavi sono riusciti clamorosamente a ribaltarla grazie ad una doppietta di Lewandowski ed al gol vittoria di Joao Cancelo.

Rimonta che ha mandato in visibilio il pubblico del “Lluis Companys” – lo stadio che ospita il Barça durante la ristrutturazione del Camp Nou – e permesso ai campioni di Spagna di prendersi la vetta della classifica, ora comandata insieme ai “cugini” del Girona. E di approfittare del passo falso del Real Madrid, che nel posticipo domenicale si è arreso nel derby all’Atletico Madrid, incassando la prima sconfitta stagionale. Un fine settimana elettrizzante, dunque, per un Barcellona che vince consecutivamente da sei partite, inclusa quella di Champions League con l’Anversa, travolto 5-0. Insomma, Xavi ha tanti motivi per sorridere e guardare ai prossimi mesi con fiducia. Il suo Barça, anche se rispetto allo scorso anno subisce qualche gol di troppo, sembra essere cresciuto sul piano della personalità e del carattere. Nel turno infrasettimanale i catalani saranno di scena nelle Baleari, dove proveranno ad allungare contro un Maiorca che ha vinto solo una partita su sei. E che nell’ultimo turno ha incassato ben 5 gol sul campo del sorprendente Girona.

Muriqi e compagni hanno tentato di limitare i danni nel finale ma la sconfitta del “Montilivi” resta pesantissima (5-3). È il loro terzo k.o. stagionale dopo quello con Villarreal e Granada: subito svanito l’entusiasmo per la vittoria in casa del Celta Vigo, battuto 1-0.

Come vedere Maiorca-Barcellona in diretta tv e streaming

Maiorca-Barcellona è una gara valida per la settima giornata della Liga spagnola ed è in programma martedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Maiorca solitamente è una squadra ostica, soprattutto quando gioca tra le mura amiche, ma c’è da dire che i rossoneri non sono in un buon momento. E poi battere il Barcellona è diventato un vero e proprio tabù: sono 11 le sconfitte di fila coi blaugrana in campionato. La squadra di Xavi, infine, sta trovando la via del gol con una certa facilità: le reti complessive potrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Maiorca-Barcellona

MAIORCA (5-4-1): Rajkovic; Maffeo, Valjent, Nastasic, van der Heyden, Jaume Costa; Dani Rodriguez, Samu Costa, Darder, Morlanes; Muriqi.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Cancelo, Araujo, Christensen, Baldé; Gundogan, Romeu, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2