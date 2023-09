Camila Giorgi, sfida a colpi di lingerie | Body esplosivo: social in tilt

Camila Giorgi, per la tennista ha avuto ufficialmente inizio una sfida a colpi di lingerie sui social. La sua è una sfidante molto agguerrita.

Gli appassionati di tennis hanno imparato a conoscerla per i suoi successi in campo, e non solo. Camila Giorgi è una delle migliori tenniste italiane di tutti i tempi e, oltre ai traguardi raggiunti nel corso della sua carriera, si è sempre fatta notare anche per il suo fascino. Protagonista di servizi fotografici da sogno, sui social delizia i fan con foto in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore. A quanto pare, però, la tennista ha una sfidante molto determinata.

Sul fatto che Camila Giorgi sia una delle giocatrici più seguite del Paese non ci sono dubbi. Classe 19991, ha iniziato a praticare la disciplina da giovanissima raggiungendo già ottimi risultati nelle competizioni juniores. L’atleta non ha mai nascosto la sua passione per la moda, diventando nel 2021 ambasciatrice e testimonial principale del brand Giomila, impegnato nella realizzazione di capi di abbigliamento sportivi di lusso.

La tennista, in più di un’occasione, ha lasciato il pubblico a bocca aperta sfoderando uno charme e una classe davvero irresistibili. Su Instagram, ormai, Camila è un’icona di bellezza che può vantare un profilo seguitissimo. Tuttavia, negli ultimi tempi, una sfidante decisamente agguerrita ha iniziato a farsi strada, a colpi di scatti mozzafiato. Stiamo parlando della meravigliosa Susanna Giovanardi.

Camila Giorgi, è “guerra” con Susanna Giovanardi: il duello all’insegna del pizzo

È “guerra” aperta tra Camila Giorgi e Susanna Giovanardi, da quando la seconda è stata definita la tennista più bella al mondo negli scorsi mesi, attirando molto presto le attenzioni di tantissimi appassionati. Entrambe sono dotate di un grandissimo fascino e, con le loro foto da far girare la testa, riescono sempre a scatenare le reazioni dei follower. A differenza di Camila, tuttavia, Susanna ha ancora diversa strada da fare sul campo.

La giocatrice 23enne ha cominciato a praticare lo sport all’età di 5 anni, seguendo le orme della madre insegnante di tennis. Da allora, ha iniziato a dedicare tutta se stessa alla disciplina, con l’ambizione di diventare una delle giocatrici più forti del ranking. Per il momento, però, a far parlare il pubblico sono soprattutto gli scatti di cui è protagonista.

La ragazza è di una bellezza fuori dal comune, alla quale è impossibile resistere. Nel 2019 ha partecipato a Miss Italia, per poi lanciarsi nella carriera di modella, che porta avanti in contemporanea a quella di tennista. Con i suoi occhi chiari, i suoi lineamenti scolpiti ed il suo fisico mozzafiato, Susanna ha fatto breccia nel cuore di tantissimi utenti.

Qui sopra, potete vedere l’ultima chicca apparsa sul suo seguitissimo profilo Instagram: la modella indossa una sensualissima lingerie in pizzo – capo molto apprezzato anche da Camila, la quale spesso lo sfoggia sui social stuzzicando le fantasie dei follower – che mette in risalto il suo corpo avvenente e le dona alla perfezione. La giocatrice è semplicemente sensazionale.