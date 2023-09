Tennis, altro che Fashion Week: curve sotto rete che passione

Tennis, altro che Fashion Week: il suo fisico statuario è da far invidia. Gli scatti sotto rete, in cui è possibile ammirare le sue curve mozzafiato, sono da sogno.

Come resisterle? La protagonista di questo articolo si è guadagnata la fama di influencer di tennis numero 1 al mondo, conquistando migliaia e migliaia di utenti sui social grazie ai suoi favolosi scatti. Per i follower è impossibile mantenere la calma davanti alle sue foto: le sue curve hanno fatto perdere la testa a tutti e, su Instagram, non smette mai di stuzzicare le fantasie dei fan.

In passato è stata una giocatrice di tennis mossa da una grandissima passione per la disciplina. Tuttavia, si è spinta fino al livello universitario per poi capire che il mondo dello sport professionistico non faceva per lei. Così ha deciso di rinunciare alla vita da atleta – costantemente impegnata tra allenamenti, viaggi e match – senza però dire addio al campo.

Le foto che la mostrano sotto rete, sempre munita di racchette e palline da tennis, sono virali. Dopo aver abbandonato le competizioni, infatti, Rachel Stuhlmann si è lanciata nel mondo del web e dei social, affermandosi come un’influencer apprezzatissima dagli utenti. Questi ultimi hanno perso la testa per lei, che ha saputo come attirare le loro attenzioni: l’ex tennista è dotata di una bellezza e di un fascino davvero fuori dal comune.

Tennis, Rachel Stuhlmann colpisce ancora: l’ultimo post lascia i fan senza respiro

Oltre ad avere uno splendido viso, incorniciato da lunghi capelli corvini, Rachel Stuhlmann può vantare un fisico semplicemente mozzafiato. Le sue forme generose hanno fatto breccia nel cuore dei moltissimi user, i quali puntualmente la riempiono di like e commenti sotto ai post. Di recente, l’affascinante influencer ha condiviso uno scatto che non è di certo sfuggito agli occhi dei suoi seguaci.

Nella didascalia del post, Rachel ha voluto aggiornare i seguaci e, più in generale, gli appassionati sugli ultimi eventi nel mondo del tennis. Dalla Coppa Davis all’Open di Guadalajara, passando per l’Ultimate Tennis Showdown fino al Laver Cup. In effetti, sono tanti gli appuntamenti dell’ultimo periodo e, come affermato dall’influencer, i fan potrebbero finire in confusione tra le varie date.

Ad ogni modo, il post è stato molto apprezzato dai follower della Stuhlamann. Non solo per le informazioni fornite, ovviamente, ma anche (e probabilmente soprattutto) per la foto che accompagna la didascalia. L’influencer indossa un top con scollatura vertiginosa, abbinato ad una minigonna che mette in risalto le sue fantastiche gambe. Rachel sfoggia un sorriso raggiante e, inutile dirlo, le sue curve hanno steso tutti.