Serie B, probabili formazioni e pronostici di sabato 23 settembre

Serie B, sono sei le partite in programma nel sabato del campionato cadetto. Le probabili formazioni e i pronostici

Sesta giornata in programma per il campionato di Serie B che ha dato, nello scorso weekend, un’indicazione assai importante: il Parma, che ha distrutto il trasferta il Catanzaro, ha mandato un forte e chiarissimo segnale a tutte quelle che mirano alla promozione diretta. Pecchia ha fatto un enorme lavoro e ha iniziato subito a raccogliere i frutti. I favoriti per la vittoria finale sono proprio gli emiliani.

Ma il campionato cadetto come sappiamo è lunghissimo e lascia spazio a molte sorprese. Se la certezza, almeno per ora, si chiama appunto Parma, le altre se la possono realmente giocare. Sono sei le partite in programma in questo sabato, con altre tre partite poi che verranno giocate domenica. Sei partite che possono davvero dire molto. E sotto a questo articolo potrete trovare il nostro pronostico e quelle che sono le probabili formazioni. Di grosse sorprese, vi anticipiamo, non ce ne dovrebbero praticamente essere.

Come vedere la Serie B in diretta tv e in streaming

Le partite di Serie B di sabato 23 settembre si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Brescia-Venezia

Due vittorie in due partite per il Brescia, che ha iniziato tardi la stagione. Difficile però pensare in questo momento che il Venezia, una squadra in forma, possa perdere al Rigamonti. Si va verso un pareggio in un match che dovrebbe regalare almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Paghera, Fares; Bjarnason; Borrelli, Bianchi.

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Zampano, Altare, Idzes, Sverko; Lella, Tessmann, Busio; Pierini, Pohjanpalo, Johnsen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1