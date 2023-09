Gratta e Vinci, Il Colpo non è ricco: l’ultimo arrivato delude

Gratta e Vinci, l’ultimo nato della famiglia delle lotterie istantanee sta avendo un buon successo. Ma questa volta ha deluso

Da un poco di tempo nelle ricevitorie autorizzate e online anche c’è la possibilità di giocare ad un nuovo Gratta e Vinci. Il nome è Colpo Ricco, che ha un valore commerciale di 5euro e che permette, come tutti quelli che costano questa cifra, di sognare una vincita massima di 500mila euro.

Non parliamo ovviamente di questa vincita e lo potete immaginare nel titolo, la vicenda particolare è successa nella tabaccheria Edicola ‘Ai Confini’, in via Giuseppe Garibaldi snc a San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento ed è raccontata da agimeg.it. Sì, quella dove un lingotto non ha permesso di vincere oltre i 100euro e che ha deluso un giocatore appassionato e abituale. In questo caso, l’uomo, ha trovato “le tette”, e vale a dire il numero 28 che nella smorfia è accostato appunto al seno. Ma il sogno è durato poco, quello che ha visto è stata una cifra che tutti riescono a prendere o quasi.

Gratta e Vinci, il colpo delude

Dicevamo: questo Gratta e Vinci permette di giocare in tre modi, infatti ci sono tre righe di giocate che permettono di vincere, nella prima, la somma che viene trovata. Nella seconda quella somma si moltiplica per cinque volte, mentre nella terza per dieci. Il numero 28 è uscito nella prima quindi niente moltiplicatore.

Il numero come detto è stato il 28, e sotto il fortunato giocatore ha grattato “solamente” 100euro. Lo stesso magari immaginava, vista la novità del tagliando che ancora è realmente poco conosciuto, di vincere una grossa somma appunto perché i biglietti solamente da poco tempo sono in circolazione. E invece no, delusione. Che è passata quasi subito però, visto che dopo un attimo di smarrimento ha accettato assai volentieri di ritirare quello che la Dea Bendata gli ha donato. Sognando il colpo grosso, quello che solamente pochi eletti riescono a centrare, in un’altra occasione.