Brentford-Everton, Premier League: diretta tv, formazioni, pronostici

Brentford-Everton è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.

Da un paio di stagioni l’Everton, quella squadra che è stata allenata anche da Carlo Ancelotti, lotta per la salvezza. Ha dell’incredibile quello che è successo nell’ultimo periodo alla truppa di Liverpool, che non riesce mai a partire bene in campionato e poi si ritrova ad annaspare nelle zone caldissime della classifica.

Un solo punto in cinque giornate, con due gol fatti e la bellezza di nove quelle subite. Un avvio di quelli da dimenticare. Eppure la rosa di Dyche potrebbe puntare decisamente ad altro, visto che alcuni elementi sono davvero importanti. Un discreto avvio invece è stato quello del Brentford, che in cinque partite ha messo in cascina sei punti e che al momento occupa una posizione di metà classifica assai tranquilla. Certo, siamo solo all’inizio dell’annata e tutto può succedere da qui alla fine, ma i padroni di casa non sembrano essere così interessati a quella che è una lotta per non retrocedere. Certo, servono tanti fattori affinché tutto possa continuare in questo modo, e soprattutto serve giocare a calcio cosa che fino al momento si è vista in alcuni spezzoni. Direte voi, pronostico scontato? No, non sembra proprio poter essere così.

L’Everton, che nell’ultimo turno ha perso solamente nei minuti finali contro l’Arsenal, ha urgente bisogno di fare punti, di riuscire a tornare a casa con un risultato positivo e anche un pareggio in un momento come questo potrebbe andare bene. E visto che come spiegato prima in rosa ci sono elementi sicuramente importanti, la sensazione è che la truppa di Liverpool possa riuscire nell’intento.

Come vedere Brentford-Everton in diretta tv e in streaming

Brentford-Everton è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Match da pareggio quello tra Brentford e Everton, magari anche con almeno una rete per squadra. In questo momento appare difficile pensare ad una sconfitta da parte della formazione ospite. Quindi fiducia, per quella che potrebbe essere la svolta della stagione.

Le probabili formazioni di Brentford-Everton

BRENTFORD (5-3-2): Flekken; Hickey, Collins, Pinnock, Mee, Henry; Jensen, Norgaard, Janelt; Mbeumo, Wissa.

EVERTON (4-4-2): Pickford; Young, Tarkowski, Brantwhaite, Mykolenko; Dajnuma, Gueye, Onana, McNeil; Doucoure, Beto.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1