Sheriff Tiraspol-Roma, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Sheriff Tiraspol-Roma è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, pronostici.

Trascinata dalla sua nuova coppia Dybala-Lukaku, la Roma domenica scorsa ha conquistato il suo primo successo stagionale, annichilendo l’Empoli in campionato.

Una vittoria schiacciante, senza alcuna possibilità d’appello per i toscani, che hanno lasciato l’Olimpico con ben 7 gol sul groppone, rimasti pure a secco di reti. Un vero e proprio festival del gol invece per i giallorossi, che in una notte hanno scacciato i cattivi pensieri ed archiviato un inizio di stagione deludente, in cui avevano fatto registrare un pareggio e due sconfitte tra Salernitana, Verona e Milan. Una Roma esagerata, agevolata forse dal rigore realizzato da Dybala al 2′ di gioco ma comunque più intraprendente e propositiva rispetto alle uscite precedenti. Ora per i capitolini arriva l’Europa League, altro importante banco di prova per la truppa di José Mourinho, che un anno fa venne sconfitta nella finale di Budapest dal Siviglia, dopo i calci di rigore. Il tecnico portoghese, al terzo anno sulla panchina del club della Capitale, ci riprova: il girone, sulla carta, è meno complicato rispetto a quello dello scorso anno, in cui la Roma dovette accontentarsi del secondo posto e fu costretta a giocare il playoff con le retrocesse dalla Champions League.

Roma, obiettivo primo posto

La più temibile è probabilmente lo Slavia Praga, ma Pellegrini e compagni dovranno fare attenzione anche agli svizzeri del Servette ed allo Sheriff Tiraspol.

La prima tappa è in Transnistria (ufficialmente Moldavia) contro una squadra che ha poco a che fare con quella che due stagioni fa fece un clamoroso exploit nella fase a gironi di Champions League, andando a vincere in casa del Real Madrid e lottando per la qualificazione agli ottavi fino all’ultima giornata, prima di chiudere al terzo posto. In quel gruppo c’era anche l’Inter, che ebbe la meglio sia all’andata che al ritorno (3-1 in entrambe le occasioni). Guidato dall’italiano Roberto Bordin, lo Sheriff Tiraspol quest’anno ha affrontato prima i preliminari di Champions League – è stato eliminato dal Maccabi Haifa – e per approdare alla fase a gironi dell’Europa League ha dovuto superare due playoff: prima con il Bate Borisov ed infine con i faroensi del Klaksvik, battuti 2-1 in Transnistria. In campionato è primo insieme a Zimbru e Milsami (4 vittorie, 1 sconfitta). Mourinho farà verosimilmente diversi cambi rispetto all’Empoli: dovrebbero partire dal 1′ Smalling, Bove, Celik, Aouar e Zalewski. Davanti Belotti ed El Shaarawy insidiano Dybala e Lukaku.

Come vedere Sheriff Tiraspol-Roma in diretta tv e in streaming

Sheriff Tiraspol-Roma è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo Sheriff Stadium di Tiraspol, in Moldavia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Sheriff Tiraspol-Roma anche su DAZN. La nota piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La goleada rifilata all’Empoli potrebbe aver sbloccato la Roma, chiamata a vincere anche in Europa in una trasferta dove le uniche difficoltà dovrebbero essere quelle logistiche. I giallorossi nonostante il turnover esordiranno verosimilmente con una vittoria, segnando dai due ai quattro gol. Lukaku potrebbe finire di nuovo nel tabellino dei marcatori.

Le probabili formazioni di Sheriff Tiraspol-Roma

SHERIFF TIRASPOL (4-3-3): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Joao Paulo, Kiki, Ademo; Ngom, Luvannor, Badolo.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, N’Dicka; Celik, Bove, Cristante, Aouar, Zaleski; Dybala, Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2