Olympiacos-Friburgo, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Olympiacos-Friburgo è un match valido per la prima giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

I greci e i tedeschi si sono affrontati, sempre nei gironi di Europa League, anche lo scorso anno. Pareggio in Germania, vittoria del Friburgo in terra greca, un tre a zero che allora ha lasciato realmente pochissimo spazio ai commenti. Le cose però questa volta potrebbero andare in maniera un poco diversa.

No, non stiamo dicendo che l’Olympiacos vincerà la partita, ma sicuramente la formazione padrona di casa non sarà così semplice da battere, soprattutto per quello che in generale è il momento di forma. Sono otto infatti fino al momento, tra campionato e vari preliminari giocati fino al momento, i risultati utili di fila per la squadra greca. Un momento straordinario quindi a differenza di quello dei tedeschi, che arrivano a questo match dopo aver preso quattro gol in Bundesliga dal Borussia Dortmund: non un bel biglietto da visita. Ed è la tenuta difensiva che preoccupa il tecnico del Friburgo, visto che in campionato è arrivata anche un’altra sconfitta, questa volta per cinque a zero contro lo Stoccarda anche se in trasferta. Ma poco importa, se prendi così tanti gol vuol dire che qualcosa da migliorare c’è, eccome se c’è.

E siccome in così pochi giorni non è che si possono fare dei miracoli, è facile immaginare che la sfida valida per il primo turno dei gironi di Europa League possa regalare tanti gol. Sì, su questo non pensiamo ci possano essere realmente delle discussioni.

Come vedere Olympiacos-Friburgo in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Olympiacos-Friburgo, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il primo turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive. E che alla fin potrebbe anche regalare un pareggio. Se l’anno scorso il Friburgo riuscì senza particolari problemi a vincere il match, quest’anno le cose potrebbero andare decisamente in maniera diversa.

Le probabili formazioni di Olympiacos-Friburgo

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Paschalakis; Rodinei, Retsos, Freire, Quini; Camara, Iborra; Masouras, Fortounis, Podence; El Kaabi.

FRIBURGO (4-3-3): Atubolu; Schmidt, Gulde, Ginter; Sildillia, Eggestein, Hofler, Kubler; Doan, Adamu, Grifo.



POSSIBILE RISULTATO: 2-2