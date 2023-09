Totocalcio, nessun 13 e jackpot da sogno per il nuovo concorso

Totocalcio, nessun 13 nell’ultimo concorso dello scorso weekend e il jackpot per il prossimo appuntamento è da sogno. Ecco quanto si potrebbe vincere

Il Totocalcio è tornato in auge nei mesi scorsi e continua a riscuotere un buon successo tra i vari scommettitori. Non solo perché si vince con il tredici, un numero che ha caratterizzato l’adolescenza di molti, ma anche perché permette di vincere con l’11, il 9, il 7 e via dicendo. E poi c’è anche la possibilità, di mettere almeno 4 partite – se si punta al massimo – opzionali, quindi che ognuno le può scegliere tra il ventaglio messo a disposizione da Sisal. Un gioco quindi molto più moderno.

Nell’ultimo weekend, come detto, e come riportato anche da Agimeg.it, nessuno è riuscito a centrare quel famoso 13. Ma non ci sono stati giocatori che sono riusciti a prendere nemmeno 11 partite e nemmeno 9. Finita qui? No, nemmeno sette partite sono state centrate dagli scommettitori. Sì, sono stati diversi i risultati diversi da quelli che potevano essere i pensieri di ognuno usciti. Ed è per questo motivo che, nel prossimo fine settimana, il jackpot che si potrebbe portare a casa è davvero da capogiro. In generale, sommando tutti quelli più importanti di questo concorso, si superano i 100mila euro. Ma andiamo a scoprirli nel dettaglio.

Totocalcio, il jackpot è da capogiro

Ma qualcuno ha vinto? Sì, ovviamente, quelli che avevano deciso di puntare solamente sul 5, che sono stati bravi e fortunati e che hanno portato a casa 1.830euro. Una grande somma: si tratta di quella più alta mai regalata da questo tipo di giocata. I 3 invece hanno portato a casa 78euro.

Ma a quanto ammonta il prossimo jackpot, quindi: allora il 13 potrebbe regalare 69.303 euro, l’11 40.294euro, mentre il 9 12.978 euro. Infine chiudiamo con il 7, che in questo caso potrebbe fruttare 8.725euro. Tanti soldi che possono realmente per un poco di tempo rendere la vita un poco più facile e un poco più serena. Che poi si gioca non solo per questo ma anche per passare un poco di ore sognando.