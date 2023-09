Genk-Fiorentina, Conference League: tv, probabili formazioni, pronostici

Genk-Fiorentina è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, pronostici.

Di nuovo Conference League, ma stavolta con un bagaglio d’esperienza in più. Dopo averla solo sfiorato la coppa lo scorso giugno nella finale di Praga con il West Ham, la Fiorentina di Vincenzo Italiano vuole riprovarci, consapevole che il livello della competizione quest’anno appare leggermente più alto.

La Viola ha strappato il pass per la fase a gironi grazie alla rimonta nello spareggio con il Rapid Vienna: a Firenze una doppietta di Nico Gonzalez ha rimesso le cose a posto, vanificando la vittoria degli austriaci all’andata. Spareggio a cui i gigliati avevano avuto accesso grazie al ripescaggio da parte della Uefa, in seguito all’esclusione della Juventus: squalificati i bianconeri, dentro la Fiorentina, che nell’ultimo campionato di Serie A aveva chiuso in ottava posizione. L’obiettivo di Biraghi e compagni è quello di arrivare primi nel girone ed evitare lo spareggio con le retrocesse dall’Europa League: per riuscirci dovranno fare meglio dello scorso anno, quando un paio di passi falsi (pareggio con i modesti lettoni del Riga e sconfitta contro il Basaksehir) gli costarono il primato. Nel gruppo F le insidie non mancano: ci sono due squadre abituate a giocare le coppe come Ferencvaros e Genk, oltre ai serbi del Cukaricki, quella sulla carta meno competitiva.

Insidia belga per la Viola

L’ultimo match disputato dai viola è quello di domenica scorsa con l’Atalanta, piegati 3-2 a Firenze dopo novanta minuti di capovolgimenti ed emozioni.

La Fiorentina ha saputo reagire alla sconfitta pesantissima subita a San Siro contro l’Inter prima della sosta per le nazionale, portando a casa un successo importante contro una diretta concorrente. Promosso anche il tecnico, che ha indovinato i cambi ed ha allontanato le polemiche che l’avevano travolto dopo la debacle milanese. La vittoria con la Dea è la terza stagionale per la Viola, che in precedenza si era imposta anche su Genoa e Rapid Vienna. Massima attenzione al Genk, che non perde dallo scorso 10 agosto. I belgi di Wouter Vrancken sono stati impegnati nei preliminari di tutte e tre le coppe europee: eliminati dalla Champions e dall’Europa League, hanno superato solo quello di Conference, avendo la meglio sui turchi dell’Adana Demirspor (ininfluente la sconfitta nel ritorno in Turchia). In campionato invece è appena arrivata una vittoria dall’enorme peso specifico in casa dell’Union Saint-Gilloise: l’hanno decisa le reti di Zeqiri e Galarza.

Come vedere Genk-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Genk e Fiorentina è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà alla Cegeka Arena di Genk, in Belgio. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile assistere al match tra Genk e Fiorentina anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Italiano, come fa di solito, dovrebbe ruotare diversi giocatori in coppa. In campo chi finora ha giocato meno: Beltran ad esempio sarà preferito a Nzola, mentre in difesa si rivedrà Kayode, mai più utilizzato dopo l’ottima prestazione offerta a Genova. Il Genk però è una squadra ben organizzata e soprattutto in salute: non una trasferta facile per la Viola, che dovrebbe comunque riuscire ad evitare la sconfitta in un match da un gol per parte.

Le probabili formazioni di Genk-Fiorentina

GENK (4-2-3-1): Vandevoordt; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; El Khannouss, Galarza; Heynen, Zeqiri, Oyen; Paintsil.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.

Genk-Fiorentina: chi vince? Genk

Pareggio

Fiorentina View Results

POSSIBILE RISULTATO: 1-2