Federica Masolin, tubino e tacchi a spillo: il fuori onda incanta i fan

Aveva 4 anni. Non aveva mai visto uno stadio prima di allora. E non poteva ancora sapere che non le sarebbe servito portare con sé quella Barbie che adorava. Non poteva d’altronde immaginare, a quel tempo, che non si sarebbe annoiata neanche per un’istante, in quella situazione a lei ancora del tutto sconosciuta.

“Stavo seduta con la mia bambola di fianco, un maschiaccio lo sono diventata dopo…”. È in questa breve dichiarazione che si racchiude l’essenza di colei che è rapidamente diventata una delle giornaliste più amate in assoluto, ovvero Federica Masolin. Il racconto che ha affidato a Sportweek, relativamente alla sua prima volta allo stadio, fa tenerezza, ma soprattutto suscita tanta ammirazione. Non fosse altro per il fatto che tra qualche ora culminerà un sogno nato sugli spalti del Milan di Gullit e Van Basten. Un sogno che affonda le sue radici in un passato che oggi ci sembra lontanissimo e che le ha permesso di diventare ciò che è adesso. Una stella, una fra le più luminose del panorama sportivo internazionale.

Per tanti anni la Masolin si è occupata prevalentemente, ma non solo, di Formula 1. Ed è stato grazie alle sue dirette dai paddock che si è conquistata l’affetto, la stima e l’ammirazione dei milioni di appassionati che oggi la seguono con tanto entusiasmo. Adesso, invece, si appresta ad iniziare un’avventura tutta nuova, che la porterà ad essere il volto di Sky per la Champions League.

Federica Masolin, che favola il backstage

L’intervista a Sportweek è una “finestra” sul suo meraviglioso mondo, popolato da piloti, calciatori e miti del presente e del passato. Al di là degli aneddoti e delle sensazioni su cui si è soffermata in questo racconto a 360°, c’è un altro particolare che non è sfuggito alla folta schiera di sostenitori della Masolin.

Il video del backstage, in effetti, è interessante tanto quanto l’intervista in sé. La splendida Federica si definisce un maschiaccio che un tempo giocava con le Barbie, ma la verità è che è anche una donna bellissima e che negarlo sarebbe un vero e proprio “crimine”. Il filmato in questione, che racchiude i diversi momenti che hanno scandito la preparazione, il trucco e il parrucco – è un vero e proprio concentrato di look audaci che ce la fanno vedere in una prospettiva assolutamente inedita.

In tv sfoggia sempre dei look molto raffinati e adatti alla sua personalità, ma il tubino rosa che indossava nel backstage le stava veramente d’incanto. Bella, più bella che mai. Accuratissima anche la scelta del tacco 12, che ci ha regalato, per la prima volta, un assaggio della Masolin in versione femme fatale.