Federica Masolin, tubino e motori coppia da urlo: è boom di like

Federica Masolin ha lasciato i follower a bocca aperta con l’accoppiata perfetta: tubino e motori. Il suo look ha infiammato i social.

Quello della conduttrice e giornalista è uno dei volti più amati dal pubblico e, in particolare, dagli appassionati di motori. Federica Masolin è famosa per essere la presentatrice di punta della Formula 1 di Sky Sport e, sui social, può vantare un seguito davvero notevole. Il suo profilo Instagram, infatti, conta oltre 700 mila follower. Qui si mostra spesso tra lavoro e vita quotidiana, scatenando sempre l’entusiasmo dei fan.

Grazie alla sua determinazione e professionalità, Federica Masolin si è fatta strada sul piccolo schermo guadagnando una grandissima popolarità. E, con il suo fascino, ha fatto breccia nel cuore dei tanti spettatori che la seguono con dedizione. Nelle scorse settimane la giornalista si è goduta la pausa estiva, portando i follower in vacanza con sé tramite i suoi post e le sue storie su Instagram.

Ora per lei è arrivato il momento di tornare al lavoro e di accompagnare il pubblico nei momenti più salienti delle competizioni di Formula 1. Sui social, non manca mai di tenere aggiornati i seguaci e, in questi giorni, ha deliziato tutti con una serie di foto in cui è possibile vederla sfoggiare un look davvero mozzafiato. Tutto è accaduto in occasione dell’intervista a due volti amatissimi della disciplina, Christian Horner e Max Verstappen.

Federica Masolin, strage di cuori sui social: il tubino incanta tutti

Oggi Federica Masolin spicca tra le conduttrici più seguite e apprezzate di Sky Sport. Classe 1985, il suo percorso è iniziato quando aveva solamente 20 anni, entrando a far parte della famiglia dell’emittente per merito di uno stage. Con il passare del tempo, si è ritagliata uno spazio sempre più grande, conquistando tantissimi spettatori, che oggi la ammirano per la sua professionalità e la riempiono quotidianamente di complimenti per il suo charme.

Di recente, la meravigliosa conduttrice ha fatto colpo su tutti sfoggiando un look che non è di certo passato inosservato. Il Gran Premio è ricominciato segnando la fine dell’estate e, nella giornata di domenica 3 settembre, i piloti si sono sfidati nell’Autodromo Nazionale di Monza. Federica ha condiviso il suo entusiasmo con i follower, i quali non hanno potuto fare a meno di notare la sua eleganza e classe durante la presentazione.

Come mostra lo scatto pubblicato dalla giornalista su Instagram, la Masolin ha optato per un tubino a dir poco spettacolare. L’abito le calza a pennello, mettendo perfettamente in risalto la sua silhouette, e le dona incredibilmente. Il post è stato sommerso dai like e commenti dei fan, che non hanno esitato a complimentarsi con lei. Non solo per la sua bellezza fuori dal comune, ma anche per il suo talento e professionalità.