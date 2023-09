Real Madrid-Real Sociedad, Liga: tv, streaming, formazioni, pronostici

Real Madrid-Real Sociedad è una partita della quinta giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Real Madrid quest’anno ha voluto mettere subito le cose in chiaro. Da quando è iniziata la Liga i Blancos sanno solamente vincere: nessun passo falso nelle prime quattro giornate, in cui gli uomini di Carlo Ancelotti hanno affrontato avversari alla portata come Athletic Bilbao, Almeria, Celta Vigo e Getafe.

Sì, è vero, non ci sono ancora stati big match ma nella passata stagione fu proprio qualche capitombolo di troppo con le piccole a servire il titolo su un piatto d’argento al Barcellona. Fatto sta che il Real Madrid, trascinato dall’acquisto estivo Bellingham – l’ex Borussia Dortmund finora è stato il migliore per distacco – è l’unica che può restare a punteggio pieno. Ancelotti deve anche replicare al Barcellona, che ieri ha strapazzato 5-0 il Betis ed ha momentaneamente superato i Blancos in classifica. L’obiettivo del tecnico italiano stavolta è convincere oltre che vincere: il Real, infatti, non ha particolarmente brillato dal punto di vista del gioco, ma ha risolto le partite – molte delle quali più sofferte del previsto – grazie ai guizzi dei singoli ed una buona dose di cinismo.

Contro il Getafe, per esempio, i tre punti (2-1) sono arrivati in virtù del gol realizzato in pieno recupero dal fortissimo centrocampista inglese, già al quinto gol stagionale.

Sta pesando oltremodo l’assenza di Vinicius, uno degli infortunati eccellenti oltre al portiere Courtois ed al difensore Militao. Contro la Real Sociedad, una delle quattro squadre ancora imbattute, a guidare l’attacco saranno Joselu e Rodrygo. I baschi martedì prossimo ospiteranno l’Inter nella prima giornata della fase a gironi della Champions League – il Real Madrid invece accoglierà l’Union Berlino – ma hanno vinto la loro prima partita solo due settimane fa, grazie al rocambolesco 5-3 al Granada. In precedenza gli uomini di Imanol avevano pareggiato tre volte di fila contro Girona, Celta Vigo e Las Palmas.

Come vedere Real Madrid-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Real Madrid-Real Sociedad è una gara valida per la quinta giornata della Liga spagnola ed è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Un match disseminato di insidie per un Real Madrid rimaneggiato e privo di alcuni uomini chiave ma che allo stesso tempo continua ad accumulare vittorie. La Real Sociedad potrebbe rivelarsi un brutto cliente e quasi certamente se la giocherà a viso aperto. Non è da escludere che gli ospiti riescano a segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Real Sociedad

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Alaba, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Kroos, Camavinga; Bellingham; Joselu, Rodrygo.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Zubimendi, Merino, Brais Méndez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1