Real Madrid-Getafe, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Madrid-Getafe è una partita della quarta giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15 probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Tre partite e tre vittorie per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, unica squadra a punteggio pieno nel campionato spagnolo e quindi, ovviamente, in testa alla classifica. Un avvio straripante quello dei Blancos, che hanno giocato tre volte consecutive in trasferta e che adesso attendono l’abbraccio del Bernabeu, che si è rifatto il look.

Un Real trascinato da un Bellingham in versione pallone d’oro. Sì, non ci sono discussioni da fare: fino al momento il colpo dell’estate per quello che è riuscito a fare in questo avvio è appunto il centrocampista inglese che i madrileni hanno preso dal Borussia Dortmund. Un vero e proprio elemento in grado di fare la differenza in tutti i match disputati fino ad ora. Insomma, alla prima nella sua nuova casa non vuole fallire.

Dopo un pareggio e una sconfitta, il Getafe nello scorso weekend contro l’Alaves è riuscito a prendersi la prima, importante per il morale e per la classifica, vittoria della propria stagione. Ma non c’è dubbio che contro la squadra di Ancelotti ci siano poche possibilità, soprattutto in un momento come questo, di fare punti. La partita è bella che indirizzata.

Dove vedere Real Madrid-Getafe in diretta tv e streaming

Real Madrid-Getafe è una gara valida per la quarta giornata della Liga ed è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

La gara del Real Madrid sulla carta è semplice e dovrebbe essere semplice anche in campo. Gli uomini di Ancelotti vogliono andare alla sosta a punteggio pieno. E non avranno problemi a farlo. Gara da almeno tre reti complessive che si dovrebbe anche sbloccare nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Getafe

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Joselu, Rodrygo.

GETAFE (4-4-2): Soria; Suarez, Duarte, Mitrovic, Alvarez; Iglesias, Maksimovic, Dakonam, Mata; Mayoral, Latasa.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1