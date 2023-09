Darmstadt-Borussia Monchengladbach, Bundesliga: formazioni, pronostici

Darmstadt-Borussia Monchengladbach è una partita valida per la quarta giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

Non poteva essere più traumatico di così l’avvio di stagione del Darmstadt, che lo scorso maggio ha riconquistato quella Bundesliga persa sette anni fa al termine di una appassionante volata a tre per la promozione insieme ad Heidenheim e Amburgo.

Dopo i primi tre turni gli uomini di Torsten Lieberknecht sono ancora a secco di punti – gli unici, finora, a non averne totalizzato neppure uno – ed hanno pure incassato la bellezza di 10 gol, palesando limiti difensivi preoccupanti per una squadra che aspira a mantenere la categoria e non fare subito ritorno al piano di sotto. Eppure all’esordio, avvenuto in casa dell’Eintracht Francoforte, i Lilien non avevano completamente demeritato, riuscendo in qualche modo a limitare i danni (1-0). Nelle due gare successive, complice un calendario poco benevolo, le differenze con avversari costruiti per lottare per l’Europa come Bayer Leverkusen e Union Berlino si sono viste tutte: il Darmstadt ha perso 4-1 davanti al proprio pubblico con i capitolini e, prima della sosta, è naufragato alla BayArena, incassando 5 gol.

Il ‘Gladbach non ha ancora ingranato

Nella città dell’Assia arriva un’altra squadra in difficoltà come il Borussia Monchengladbach, che di punti ne ha collezionato a malapena uno, grazie al pari con l’Augsburg (4-4).

Poi solamente sconfitte per i Fohlen, travolti prima dal Bayer Leverkusen e successivamente battuti dal Bayern Monaco (1-2) al Borussia Park. Due settimane fa il Borussia non è riuscito a rendersi indigesto ai bavaresi, che per la prima volta, dopo anni di incredibili capitomboli, hanno violato la casa del ‘Gladbach. Buona, tuttavia, la prestazione offerta contro i pluricampioni in carica, che l’hanno spuntata solo a tre minuti dalla fine con un gol di Tel. Il tecnico Gerardo Seoane ora mette nel mirino il primo successo e per raggiungerlo conta anche sui gol dell’attaccante ceco Cvancara, già a quota due gol.

Come vedere Darmstadt-Borussia Monchengladbach in diretta tv e streaming

La sfida tra Darmstadt e Borussia Monchengladbach è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Due squadre che non hanno iniziato bene la stagione ma per motivi diversi. Il Darmstadt ha limiti evidenti, per quanto riguarda il Borussia Monchengladbach invece servirà del tempo al nuovo allenatore per poter avviare un nuovo ciclo dopo alcune stagioni sottotono. I Fohlen hanno in ogni caso giocato una buona partita con il Bayern Monaco e partono leggermente favoriti, anche se fuori casa di solito non brillano: meglio puntare sui gol, che non dovrebbero mancare né da una parte né dall’altra.

Le probabili formazioni di Darmstadt-Borussia Monchengladbach

DARMSTADT (3-5-2): Schuhen; Klarer, Maglica, Isherwood; Bader, Mehlem, Franjic, Holland, Karic; Pfeiffer, Vilhelmsson.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-4-2-1): Nicolas; Scally, Friedrich, Itakura, Wöber; Weigl, Neuhaus; Ngoumou, Reitz, Plea; Cvancara.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2