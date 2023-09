Villarreal-Almeria, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Almeria è una partita della quinta giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Per il Villarreal l’occasione è troppo importante. Dopo una sola vittoria – e tre sconfitte – nelle prima quattro partite della stagione, il “sottomarino giallo” ha la possibilità di prendersi quella che sarebbe, inoltre, la prima affermazione interna del proprio campionato visto che si è vinto solamente in trasferta sul difficile campo del Maiorca. Poi solamente delusioni. Ma il calendario è stato in salita.

I padroni di casa quindi puntano decisamente ai tre punti e non può essere altrimenti contro un Almeria che invece, in quattro partite disputate, ha pareggiato solamente una volta in trasferta contro il Cadice. E in questo caso il calendario, togliendo la sfida contro il Real Madrid, non sembrava essere così difficile da affrontare. Insomma, una gara che sembra davvero essere bella indirizzata questa, con la possibilità anche di una sfida ricca di gol. Non solo, ovviamente, per il fattore campo che sappiamo quanto possa essere determinante, ma soprattutto perché il Villarreal ha in rosa giocatori in grado, in qualsiasi momento, di fare la differenza.

Dove vedere Villarreal-Almeria in diretta tv e streaming

Villarreal-Almeria è una gara valida per la quinta giornata della Liga ed è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Match da almeno tre reti complessive. Match da almeno una rete per squadra anche. Sì, alla fine il Villarreal il gol lo dovrebbe prendere comunque nonostante dovrebbe riuscire senza particolari problemi a portare a casa la vittoria. La prima in casa. La prima davanti ai propri tifosi. Finalmente anche.

Le probabili formazioni di Villarreal-Almeria

VILLARREAL (4-3-3): Jorgensen; Foyth, Albiol, Cuenca, Femenia; Baena, Parejo, Capoue; Morales, G Moreno, Pino.

ALMERIA (4-2-3-1): Maximiano; Pubill, Gonzalez, Kaiky, Akieme; Robertone, Lopy; Embarba, Arribas, Ramazani; Suarez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1