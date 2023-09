Rayo Vallecano-Alaves, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Rayo Vallecano-Alaves è una partita della quinta giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’umiliante sconfitta casalinga nel derby con l’Atletico Madrid ha riportato il Rayo Vallecano sulla terra. Il club di Vallecas, popoloso distretto madrileno, aveva iniziato la nuova stagione con il piede giusto. E cioè con due vittorie consecutive contro Almeria e Granada, entrambe battute in trasferta e tenendo la porta inviolata (0-2).

L’entusiasmo per quel doppio successo, che dopo i primi 180′ aveva consentito al Rayo di rimanere a punteggio pieno e condividere la vetta con i “cugini” del Real Madrid, si è disperso in seguito alla stracittadina con i Colchoneros di Diego Simeone, che hanno rifilato addirittura sette gol ai Matagigantes, travolti con un pesantissimo 0-7. Una delle peggiori batoste di sempre per i biancorossi, che nella settimana successiva hanno probabilmente accusato il colpo, perdendo anche in casa del Betis. In Andalusia però le cose sono andate diversamente, con il Rayo Vallecano che avrebbe meritato di uscire quanto meno con un punto in tasca per quanto fatto vedere sul campo: gli uomini di Manuel Pellegrini sono stati più cinici, realizzando il gol decisivo ad inizio secondo con Willian José. La voglia di voltare pagina dopo le due settimane di sosta per le nazionali, dunque, è tanta.

L’occasione di riscatto, e quindi per tornare a fare punti, la regala la partita con l’Alaves neopromosso, che ha gli stessi punti del Rayo in classifica (6).

I baschi sono andati oltre le aspettative nei primi quattro turni della Liga, capitalizzando il fattore campo ed avendo la meglio su Siviglia e Valencia davanti al proprio pubblico, sconfitte rispettivamente 4-3 e 1-0. La squadra allenata da Luis Garcia si è dimostrata però più fragile fuori casa, dove si è arresa davanti a due dirette concorrenti, Cadice e Getafe. Il club di Vitoria-Gasteiz in trasferta non ha ancora segnato neppure un gol.

Come vedere Rayo Vallecano-Alaves in diretta tv e streaming

Rayo Vallecano-Alaves è una gara valida per la quinta giornata della Liga spagnola ed è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Rayo Vallecano ha la necessità di tornare a fare punti dopo le due sconfitte consecutive con Atletico Madrid e Betis e dovrebbe riuscirci contro un Alaves che lontano dal proprio pubblico finora non ha raccolto nulla. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Alaves

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Aridane, Espino; Ismaila Ciss, Valentin; Isi, Nteka, Álvaro Garcia; de Tomas.

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Gorosabel, Abqar, Marín, Sedlar, Duarte; Blanco, Guevara; Alkain, Guridi, Rioja; Kike García.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1