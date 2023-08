Alaves-Siviglia, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Alaves-Siviglia è una partita della seconda giornata della Liga e si gioca lunedì alle 19:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Riscende in campo per la terza volta negli ultimi dieci giorni il Siviglia, sconfitto mercoledì dal Manchester City ad Atene dopo i calci di rigore. Nella capitale greca era in palio la Supercoppa Europea, che gli andalusi giocavano in qualità di detentori dell’Europa League, vinta lo scorso maggio a Budapest ai danni della Roma di Mourinho.

Ma se in terra magiara i tiri dal dischetto premiarono gli uomini di Jose Luis Mendilibar, nel match contro la squadra di Pep Guardiola gli sono invece stati fatali: decisivo l’errore del difensore Gudelj, che ha regalato il quarto trofeo dell’anno solare ai Citizens. Siviglia che tuttavia ha poco da rimproverarsi: grazie ad una ineccepibile prestazione difensiva aveva messo in scacco, almeno per un tempo, i campioni d’Europa in carica. Ma l’attaccante En-Nesyri, autore del gol del momentaneo vantaggio, ha fallito per ben due volte il gol del possibile raddoppio, permettendo al City di riprendere in mano le redini della partita e di riportare il risultato in parità. Nonostante la delusione per il trofeo sfumato, si è rivisto il “vero” Siviglia, tutt’altra squadra rispetto a quella che nel fine settimana precedente era stata sconfitta all’esordio in campionato con il Valencia (1-2) al “Sanchez-Pizjuan”.

Mendilibar va alla ricerca del primo successo nella Liga contro il neopromosso Alaves, che guidò per pochi mesi durante la stagione 2021-22.

Nel frattempo si è concretizzata un’altra cessione, quella del portiere marocchino Bounou, anche lui finito in Arabia. A Vitoria giocherà dunque Dmitrovic, ma al centro della difesa mancherà Badé, espulso contro il Valencia. Al suo posto Mendilibar schiererà l’argentino Gattoni, uno dei volti nuovi, ma tra i protagonisti in negativo in Supercoppa. L’Alaves, di ritorno in massima serie dopo una sola stagione in Segunda, ha esordito con una sconfitta sul campo del Cadice in un potenziale scontro diretto. La squadra allenata da Luis Garcia, cercherà di conquistare i primi punti davanti al proprio pubblico, lo scorso anno un fortino nel quale il club basco ha sostanzialmente “costruito” la promozione.

Come vedere Alaves-Siviglia in diretta tv e streaming

Alaves-Siviglia è una gara valida per la seconda giornata della Liga ed è in programma lunedì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma . Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

L’Alaves in casa potrebbe trovare le giuste motivazioni per sopperire al gap con gli andalusi in una gara che non si preannuncia scontata. A nostro parere il Siviglia eviterà la sconfitta, prendendosi i primi punti della stagione, ma non sarà semplice perforare la difesa basca, che si rintanerà per la maggior parte del tempo nella sua area di rigore.

Le probabili formazioni di Alaves-Siviglia

ALAVES (5-4-1): Sivera; Gorosabel, Abqar, Marín, Sedlar, Duarte; Blanco, Guevara, Rioja, Guridi; Kike García.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Jesús Navas, Gattoni, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Suso, Lamela, Ocampos; En-Nesyri.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1