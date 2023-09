Malta-Macedonia del Nord, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Malta-Macedonia del Nord è un match valido per la sesta giornata del gruppo C di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

Siamo nel gruppo C, quello che coinvolge anche l’Italia di Spalletti, intenta a contendersi il secondo posto con l’Ucraina in una battaglia che si preannuncia drammatica.

In realtà anche la Macedonia del Nord, ormai diventata a tutti gli effetti un vero e proprio tabù per gli azzurri dopo il pareggio di sabato scorso a Skopje, può coltivare ancora una residua speranza di qualificarsi ai prossimi campionati europei. I nordmacedoni, infatti, non sono completamente fuori dai giochi. Hanno una partita in più rispetto all’Italia ma in classifica sono appaiati a quota 4. Ed un’eventuale vittoria contro Malta, cenerentola del raggruppamento ed ancora a secco di punti, consentirebbe agli uomini di Blagoja Milevski di continuare ad insidiare le due duellanti per la seconda piazza. Elmas e compagni, tra l’altro, hanno già battuto Malta (2-1) lo scorso marzo tra le mura amiche: fu proprio il giocatore del Napoli a portare in vantaggio la sua selezione, anche se la rete di Yankam a cinque minuti dalla fine – unico gol segnato finora dalla nazionale guidata dall’ex centrocampista del Chievo Michele Marcolini – rimise in partita i maltesi. Per la Macedonia poi sono arrivate due sconfitte di fila – pesantissima quella rimediata in Inghilterra, 7-0 – e il pari con l’Italia, riacciuffata nel finale da una splendida punizione di Bardhi.

Nell’ultimo fine settimana invece Malta ha disputato un’amichevole, battendo Gibilterra con una rete di Mbong, centravanti che gioca in patria con gli Hamrun Spartans.

La Macedonia del Nord, sulle ali dell’entusiasmo per aver evitato la sconfitta e compiuto un’altra piccola impresa contro l’Italia, dovrebbe rispettare il pronostico ed ottenere il secondo successo nella sua campagna di qualificazione ad Euro 2024. Come all’andata, è probabile che il maggior numero di gol venga realizzato nel secondo tempo.

MALTA (5-3-2): Bonello; J. Mbong, Z. Muscat, S. Borg, J. Borg, Camenzuli; Guillaumier, Teuma, Attard; Jones, Nwoko.

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Musliu, Zajkov, Manev; Ashkovski, Atanasov, Elezi, Alisoki; Bardhi; Miovski, Elmas.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2