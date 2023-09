Italia-Ucraina, qualificazioni Euro 2024: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Italia-Ucraina è un match della quinta giornata del gruppo C di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: tv, pronostici.

Va bene il campo in pessime condizioni, va bene che quella in Macedonia del Nord era la prima di Luciano Spalletti sulla panchina della nazionale, va bene tutto.

Ma a partire dalla prossima sfida con l’Ucraina, l’Italia non può più scherzare con il fuoco: bisogna portare a casa i tre punti, in maniera tassativa. Altrimenti si rischia un’altra figuraccia. Sì, perché il pareggio di Skopje, con i nordmacedoni che ci hanno raggiunto nel finale grazie ad una splendida punizione di Bardhi, approfittando di un Donnarumma distratto, oltre a farci rivivere le sensazioni negative di Palermo – già, sempre loro – rischia di farci restare di nuovo a casa. E non partecipare alla fase finale del prossimo Europeo da campioni in carica sarebbe una figura ancora più magra della mancata partecipazione agli ultimi due Mondiali. La situazione è questa: tenendo conto che l’Inghilterra ha già “prenotato” il primo posto, non resta che duellare con l’Ucraina – ma neppure la Macedonia è completamente fuori gioco – per il secondo. Gli azzurri, impegnati lo scorso giugno nella Final Four di Nations League, devono recuperare una partita rispetto agli ucraini ma hanno anche tre punti in meno, con due scontri diretti ancora da giocare.

L’Italia è già spalle al muro

Ciò significa che l’Italia, ferma a quota 4 punti, ne deve totalizzare almeno altrettanti con gli uomini di Serhiy Rebrov per poter essere padrona del proprio destino.

Senza dimenticare che tra circa un mese Spalletti e i suoi faranno visita all’Inghilterra – si spera già qualificata e… sazia – a Wembley. Nel caso in cui dovesse andare tutto a rotoli, gli azzurri avrebbero il “salvagente” degli spareggi, in virtù del piazzamento dell’ultima Nations League. Tuttavia, alla luce di ciò che è avvenuto nelle ultime qualificazioni mondiali, sarebbe meglio evitare questo pericoloso scenario. L’Ucraina, ad ogni modo, è una squadra in salute: venerdì ha fermato l’Inghilterra sul neutro di Wroclaw (1-1) e nelle ultime tre partite non ha mai perso, battendo Macedonia del Nord e Malta e pareggiando 3-3 con la Germania in amichevole. Spalletti cambierà verosimilmente qualcosa a livello di formazione: nel tridente d’attacco Zaniolo e Raspadori supporteranno Immobile, tornato al gol in Macedonia, mentre in difesa giocherà Scalvini al posto dell’infortunato Mancini. Chance anche per Locatelli in regia. In panchina ci sarà Orsolini, convocato al posto dell’indisponibile Politano. Nessun’assenza di rilievo, infine, per Rebrov.

Come vedere Italia-Ucraina in diretta tv e in streaming

Italia-Ucraina è in programma martedì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

I precedenti stanno dalla parte degli azzurri, che non hanno mai perso contro l’Ucraina: il bilancio è di sei vittorie e due pareggi. Il passato, però, non scende in campo. La pressione, infatti, sarà tutta sulle spalle dell’Italia, mentre l’Ucraina potrebbe farsi bastare anche un punto in un San Siro che cercherà di spingere la nazionale verso un successo vitale. Un match complicato per gli uomini di Spalletti: aleggia lo spettro di un nuovo flop. Costretta a vincere, l’Italia dovrà innanzitutto essere più precisa sottoporta e concretizzare le occasioni che certamente gli ucraini concederanno. Si può stare, tuttavia, con gli azzurri in una gara tirata e carica di tensione: occhio al numero dei gialli.

Le probabili formazioni di Italia-Ucraina

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori.

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov, Mudryk; Yaremchuk.

Italia-Ucraina: chi vince? Italia

Pareggio

Ucraina View Results

POSSIBILE RISULTATO: 2-1