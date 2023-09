Monica Bertini, il contatore dei like è impazzito: dettaglio di fuoco

Monica Bertini ha mandato il web in delirio con l’ultima foto condivisa sul suo seguitissimo profilo Instagram. Il dettaglio è da far girare la testa.

La conduttrice e giornalista si è guadagnata una notevole popolarità tra gli appassionati di calcio al timone della trasmissione Pressing. Monica Bertini ha fatto breccia nel cuore di tantissimi tifosi e il suo successo non si ferma al piccolo schermo. Anche sui social, infatti, può vantare un seguito impressionante. Su Instagram, in particolare, ha un profilo da oltre 500 mila follower, con i quali interagisce ogni giorno.

Nata a Parma nel 1983, una volta terminato il liceo Monica Bertini ha lasciato la sua città per trasferirsi alla volta di Milano, dove si è laureata. Nel 2013 è approdata a Sportitalia, per poi passare a Sky Sport, dedicandosi alla conduzione del tg di Sky Sport24. Nel 2016 è arrivata la volta di Mediaset.

La giornalista si è fatta conoscere al pubblico al timone di Sport Mediaset e negli studi dei programmi Balalaika – Dalla Russia col pallone, Mai dire Mondiali FIFA e Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, ai quali ha preso parte in qualità di opinionista ed ospite fissa. Dal 2021 Monica è il volto di Pressing, che ancora oggi continua a condurre tra i complimenti e gli apprezzamenti del pubblico.

Monica Bertini incanta i social: ai fan non scappa il dettaglio

La Bertini è riuscita a farsi strada con professionalità e dedizione, affermandosi come una delle conduttrici sportive più amate dai tifosi, i quali hanno perso la testa per lei. La sua classe e la sua bellezza fuori dal comune non sono mai passate inosservate, lasciando incantati i telespettatori e gli utenti che la seguono giorno dopo giorno sui social.

Qui la giornalista si racconta, tra lavoro e vita privata, tenendo sempre aggiornati i fan. Nelle scorse settimane, su Instagram, Monica ha deliziato tutti con gli scatti della sue vacanze: sempre meravigliosa, la giornalista ha lasciato i fan a bocca aperta con le sue foto in costume. Adesso che l’estate sta volgendo al termine, per la meravigliosa conduttrice è arrivata l’ora di tornare ai suoi numerosi impegni lavorativi.

Senza, tuttavia, rinunciare mai a qualche momento di relax. In questi giorni la Bertini è stata nella splendida Reggio Calabria in occasione del Premio Oreste Granillo, come mostrato dalla stessa sui social. Successivamente, la conduttrice si è concessa una giornata di riposo in una location davvero incantevole.

Nella foto apparsa sul suo profilo, è semplicemente divina: indossa solamente un asciugamano, che lascia intravedere le sue fantastiche curve, dal quale emerge la parte superiore del suo bikini. Il post è stato sommerso dai like e dai commenti dei fan, stregati dalla sua bellezza.