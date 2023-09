Ucraina-Inghilterra, qualificazioni Euro 2024: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Ucraina-Inghilterra è un match valido per la quinta giornata del gruppo C di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 18:00: pronostici.

Nel girone degli azzurri l’Inghilterra ha preso il largo sin da subito e dopo quattro giornate fa parte del ristretto gruppo di nazionali ancora a punteggio pieno insieme a Francia, Scozia e Portogallo. La selezione di Gareth Southgate ha ormai la qualificazione in tasca: ha battuto i due avversari più insidiosi del girone, Italia e Ucraina, e sommerso di gol quelli meno competitivi, Malta (0-4) e Macedonia del Nord, travolta addirittura 7-0 a Old Trafford.

Impressionanti anche i numeri relativi ai gol fatti registrare dagli inglesi: 15 segnati e solo uno subito (su rigore). Una striscia di vittorie che non dovrebbe interrompersi neppure a Wroclaw, in Polonia, sede del match di ritorno con l’Ucraina. Un successo permetterebbe a Kane e compagni di avvicinarsi sensibilmente all’obiettivo: l’ufficialità, a quel punto, sarebbe davvero a un passo. L’Inghilterra potrebbe in questo modo dedicarsi all’amichevole con la Scozia in programma nella prossima settimana per festeggiare il 150esimo anniversario della prima partita della storia tra due rappresentative nazionali. Spettatori interessanti della sfida con gli ucraini sono gli azzurri, che ormai devono fare la corsa sulla selezione allenata dallo scorso giugno dall’ex attaccante della Dinamo Kiev Serhij Rebrov.

L’Ucraina al momento è seconda ed ha 3 punti dell’Italia, che però ha giocato una partita in meno a causa degli impegni di Nations League.

Dopo la sconfitta all’esordio contro gli inglesi, la gestione Rebrov è iniziata con un doppio successo ai danni di Macedonia del Nord e Malta, battute rispettivamente 3-2 e 1-0. In mezzo anche un’amichevole con la Germania, che ospiterà i prossimi campionati europei, terminata con un rocambolesco 3-3. Il commissario tecnico ha deciso di non convocare il neoacquisto del Genoa Malinovskyi, ma al contempo ritrova uno dei suoi giocatori più forti e rappresentativi, il terzino dell’Arsenal Zinchenko. Numerose invece le assenze in casa Inghilterra: non ce l’hanno fatta Grealish ed Alexander-Arnold, ma mancheranno all’appello anche Sterling, Shaw, Mount e Stones. Al centro della difesa potrebbe giocare Guéhi.

Come vedere Ucraina-Inghilterra in diretta tv e in streaming

Ucraina-Inghilterra è in programma sabato alle 18:00 alla Tarczyński Arena di Wroclaw, in Polonia. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Canale 20 ma potrà essere seguita anche su Sky su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Inghilterra rimane ampiamente favorita nonostante le assenze: Southgate ha fretta di chiudere i conti e con una vittoria la qualificazione sarebbe blindata. A differenza dell’andata, tuttavia, ci aspettiamo che l’Ucraina riesca a segnare almeno una rete. Occhio a Bellingham per quanto riguarda i possibili marcatori: l’ex Borussia Dortmund è ormai diventato un attaccante aggiunto nel Real Madrid.

Le probabili formazioni di Ucraina-Inghilterra

UCRAINA (4-3-3): Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Krystov, Mykolenko; Stepanenko, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Vanat, Tsygankov.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Guéhi, Maguire, Chilwell; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Rashford.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2