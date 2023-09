Serie C, girone A: i pronostici di domenica 10 settembre

Serie C, girone A: domenica 10 settembre tutti in campo per la seconda giornata di campionato. Ecco i nostri pronostici

Il girone A della Serie C, quello più al Nord, scende in campo tutto domenica 10settembre, dalle 16:15 alle 20:45. Insomma, nonostante manchino Serie A e Serie B, c’è del calcio da vedere in tv. Sì, perché tutte le partite della terza serie italiana quest’anno si potranno gustare su Sky Sport, quindi di grossi problemi non ce ne saranno. Giusto così, secondo il nostro modesto avviso: la Serie C è un buon campionato che merita di avere ampia visibilità.

Tornando al discorso pronostici, quest’anno, non sembra esserci una squadra così forte da poter ammazzare il campionato. Ci sono il solito Padova, il Vicenza, il Novara e l’Alessandria, che di solito – tranne lo scorso anno – riescono sempre a giocarsi la promozione diretta. Nessuna di queste, però, al debutto, è riuscita a vincere. Un segnale che conferma quello che vi abbiamo scritto prima: difficile dare dei giudizi e fare dei pronostici in questo momento. Ma noi ci tentiamo uguale, giustamente, è il nostro mestiere. E qualcuno dovrà pur vincere. Quindi, andiamo a vedere quelli che sono i nostri pronostici per domenica 10 settembre.

Serie C, girone A: i nostri pronostici

Ci sono buone possibilità che il Novara, in casa contro la Pro Patria, riesca a fare bottino pieno. Così come non dovrebbe perdere, sul campo della Giana Erminio, il Vicenza. Che anzi parte decisamente favorito. Occhio anche alla possibile vittoria del Padova, tra le mura amiche, contro il Legnago, mentre il match tra Trento e Atalanta U23 (la vera novità di questa stagione) promette almeno una rete per squadra.

POSSIBILI SQUADRE VINCENTI

Vicenza o pareggio in Giana-Erminio-Vicenza (ore 16:15)

Padova in Padova-Legnago (ore 20:45)

Novara in Novata-Pro Patria (ore 18:30)

GARA DA ALMENO UNA RETE PER SQUADRA

Trento-Atalanta U23 (ore 18:30)

GARE DA ALMENO TRE RETI COMPLESSIVE

Virtus Verona-Alessandria (ore 16:15)

Pro Sesto-Fiorenzuola (ore 18:30)