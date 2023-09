Romania-Israele e Kosovo-Svizzera, qualificazioni Euro 2024: pronostici

Romania-Israele e Kosovo-Svizzera sono due match della quinta giornata del gruppo I di qualificazione ad Euro 2024 e si giocano sabato alle 20:45: pronostici.

Tutto da decidere nel gruppo I dove dietro alla Svizzera capolista – e favorita per il primo posto – si profila un avvincente duello tra Romania e Israele per la seconda piazza.

Davanti, al momento, c’è la Tricolorii di Edward Iordanescu, ma il margine di vantaggio sugli israeliani è minimo (un solo punto) e nello scontro diretto di Bucarest potrebbe avvenire il sorpasso. I rumeni finora hanno avuto la meglio sulle due selezioni più deboli del girone, Andorra e Bielorussia, pareggiato 0-0 con il Kosovo e fermato la Svizzera in trasferta (2-2). Sono imbattuti da sei gare ufficiali e contro Israele, negli ultimi tre precedenti, non hanno mai perso: il bilancio è di due vittorie e un pareggio, tre match in cui il numero dei gol complessivi non è mai stato inferiore a due. La nazionale israeliana, che va a caccia della sua prima partecipazione alla fase finale di campionato europeo, ha un ruolino simile a quello della Romania – le uniche vittorie sono arrivate contro Bielorussia e Andorra – ma a differenza della Tricolorii in Svizzera non è riuscita ad evitare la sconfitta.

Come vedere Romania-Israele in diretta tv e in streaming

Romania-Israele è in programma sabato alle 20:45 e si giocherà all’Arena Nationala di Bucarest, in Romania. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Romania leggermente favorita ma trattasi di una gara molto delicata, uno scontro diretto che potrebbe essere determinante nella corsa al secondo posto. Volendo trovare un altro spunto, il consiglio è di orientarsi sui gol. Entrambe non hanno deluso a livello realizzativo e ci sono i presupposti per assistere ad una gara prolifica, da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Romania-Israele

ROMANIA (4-3-3): Moldovan; Manea, Dragusin, Burca, Camora; Screciu, R. Marin, Stanciu; Hagi, Puscas, Coman.

ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Goldberg, Shlomo, Revivo; Safouri, Peretz, Abu Fani; Solomon, Weissman, Abada.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Tra Kosovo e Svizzera è quasi un “derby”

Non una sfida come le altre quella tra Kosovo e Svizzera. Che potremmo definire quasi un “derby”, considerando che nella selezione elvetica ci sono diversi giocatori di origine kosovara, come si evince dai cognomi di alcuni di loro, a cominciare da capitan Xhaka.

I padroni di casa danno l’impressione di essere già fuori dai giochi dopo tre pareggi contro Israele, Romania e Andorra ed una sconfitta, dolorosissima, contro la Bielorussia. Solamente tre i punti in tasca dopo le prime quattro partite, un bottino che per ora non gli consente di tenere il passo delle altre. Perdere anche con la Svizzera, la selezione più forte del girone, darebbe quasi il colpo di grazie a Muriqi e compagni. Gli elvetici, dal canto loro, vincendo potrebbero approfittare del fatto che le due inseguitrici, Romania e Israele, si toglieranno punti a vicenda (al momento la Svizzera ha due punti di vantaggio sui rumeni). La nazionale rossocrociata ha iniziato la sua campagna con tre vittorie di fila per poi farsi imporre il pareggio dalla Romania (2-2) lo scorso giugno.

Come vedere Kosovo-Svizzera in diretta tv e in streaming

Kosovo-Svizzera è in programma sabato alle 20:45 e si giocherà allo stadio “Fadil Vokrri” di Pristina, in Kosovo. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La sensazione è che non sarà una serata all’insegna della tranquillità per la Svizzera: la maggiore esperienza degli elvetici alla fine farà la differenza, ma il Kosovo, potendo contare su qualche ottima individualità, si rivela spesso un brutto cliente, soprattutto tra le mura amiche. Non ci aspettiamo un match spettacolare.

Le probabili formazioni di Kosovo-Svizzera

KOSOVO (4-2-3-1): Muric; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Paqarada; Dresevic, Fazliji; Zhegrova, Muslija, Rashica; Muriqi.

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Fernandes, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Zakaria, Xhaka; Shaqiri, Amdouni, Vargas.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1