Finlandia-Danimarca, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Finlandia-Danimarca è un match valido per la sesta giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 18:00: pronostici.

Nient’altro che una “sgambata”, per la Danimarca, la sfida andata in scena giovedì scorso contro la modestissima selezione di San Marino, abbattuta 4-0.

Non poteva che terminare in goleada il match di Copenaghen: dopo aver segnato tre reti nel primo tempo, Eriksen e compagni nella ripresa hanno un po’ tirato il freno a mano, limitandosi a gestire il possesso e trovando il quarto gol in pieno recupero, realizzato proprio dall’ex centrocampista dell’Inter, oggi al Manchester United. Vittoria, in ogni caso, assai preziosa per la nazionale di Kasper Hjulmand, chiamata a recuperare terreno in un gruppo che si sta rilevando più insidioso del previsto. Sì, perché se è vero che sulla carta la Danimarca sembrava non avere rivali, l’assurda sconfitta rimediata lo scorso marzo in Kazakistan, per giunta dopo un’incredibile rimonta da 0-2 a 3-2, ha reso questo girone improvvisamente equilibrato. I danesi hanno l’occasione di prendersi la vetta nel confronto tutto scandinavo con la Finlandia, prima in classifica a quota 12 punti.

Hjulmand e i suoi uomini sono consapevoli di non potersi permettersi altri scivoloni: sono tornati secondi, ma la Slovenia ha gli stessi punti, 10.

E neppure il sorprendente Kazakistan, nonostante la sconfitta interna con la Finlandia, è fuori dai giochi, visto che ha un solo punto in meno dei danesi. La rete di Antman, attaccante che gioca in Danimarca nel Nordsjaelland, ha risolto una partita tiratissima, in cui anche i kazaki hanno avuto le loro opportunità per passare in vantaggio. La rappresentativa allenata da Markku Kanerva ora proverà a vendicare la sconfitta incassata lo scorso marzo al Parken (3-1) quando fu messa al tappeto da una tripletta di Hojlund.

Come vedere Finlandia-Danimarca in diretta tv e in streaming

Finlandia-Danimarca è in programma domenica alle 18:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Helsinki, in Finlandia. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 257) e, non integralmente, tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Dopo la sconfitta di Copenaghen la Finlandia ha inanellato 4 vittorie consecutive e non ha più subito gol. Gli avversari erano alla portata – e comunque non al livello dei danesi – ma qualcosa vorrà pur dire. La Danimarca è senza alcun dubbio superiore ai cugini eppure continua a non convincere del tutto: quello di Helsinki potrebbe essere un match combattuto e serrato, in cui ci aspettiamo che entrambe vadano a segno.

Le probabili formazioni di Finlandia-Danimarca

FINLANDIA (3-4-3): Hradecky; Hoskonen, Ivanov, Jensen; Alho, Kairinen, Schuller, Niskanen; Antman, Pohjenpalo, Pukki.

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Larsen, Kjaer, Andersen, Maehle; Jensen, Hojbjerg, Eriksen; Olsen, Hojlund, Poulsen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1