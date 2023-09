Perugia-Pescara, Serie C: diretta tv, formazioni, pronostici

Perugia-Pescara è una partita valida per il secondo turno di Serie C ed è in programma domenica alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Quella che ormai volge al termine è stata un’estate ricca di tensione per il Perugia: che aveva fatto ricorso contro il Lecco ma che s’è visto respingere la richiesta di Serie B dal Consiglio di Stato. E allora ecco che la squadra di Baldini si è dovuta calare nel campionato di Serie C. E la prima uscita, sul campo della Lucchese, non è stata poco così male.

Zero e zero è finita la scorsa settimana, un risultato che comunque è stato ben accolto dagli umbri che possiamo considerare ancora un cantiere aperto. Cosa che invece non è il Pescara di Zeman, che ha iniziato la stagione alla grande e che si candida come una delle favorite per la vittoria finale del campionato. Al debutto è caduta la Juventus contro i biancoazzurri, che hanno decisamente mandato un segnale a tutte le altre. Sarà una bella sfida quella del Curi: due squadre che hanno la voglia di imporsi anche per quello che è il blasone. Si potrebbe dire l’allievo contro il maestro perché oltre ai 27 anni di differenza che ci sono tra i due tecnici c’è anche una stima, riconosciuta, da parte di Baldini nei confronti di Zeman. Dicevamo, quindi: una sfida che promette gol e spettacolo. E dove non c’è una reale favorita.

Perugia-Pescara, dove vederla in tv e in streaming

Perugia-Pescara è in programma domenica 10 settembre alle 20:45. Quest’anno, tutte le partite della terza serie italiana si potranno vedere su Sky Sport. In streaming, ovviamente, ci sarà la possibilità di vederle attraverso l’applicazione Sky Go. Infine, sempre in streaming, c’è pure l’opzione NOWTV, il canale collegato ai programmi Sky per il quale serve comunque un abbonamento.

Il pronostico

Di certo sarà una gara che regalerà almeno una rete per squadra. Su questo non ci piove. La sfida, poi, è da letteralmente da tripla, quindi difficile riuscire a fare un pronostico. Non andiamo oltre a quello che è almeno un gol a testa. Anzi, ci spingiamo un poco oltre dicendo che potrebbe regalare almeno tre reti complessive, forse quattro.

Le probabili formazioni di Perugia-Pescara

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Bozzolan; Acella, Bartolomei, Iannoni; Matos, Cudrig, Lisi.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Milani, Mesik, Brosco, Pierno; Squizzato, Tunjov, Manu; Merola, Cuppone, Accornero.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-2