I pronostici di sabato 9 settembre: qualificazioni Euro 2024 e Serie C

I pronostici di sabato 9 settembre, oggi tocca agli azzurri di Spalletti: bisogna vincere contro lo spauracchio Macedonia del Nord.

È il giorno dell’atteso debutto di Luciano Spalletti sulla panchina della nazionale azzurra. Il tecnico toscano, ironia della sorte, esordirà in casa della Macedonia del Nord, la selezione che nel marzo 2022 spense i residui sogni dell’Italia di partire alla volta del Qatar, fallendo per la seconda volta consecutiva la qualificazione ad un campionato del mondo.

Spalletti, che torna in pista dopo una stagione memorabile alla guida del Napoli conclusa con la vittoria di uno storico scudetto, non potrà fare troppi calcoli. Nel girone dell’Italia il primo posto è prenotato dall’ormai imprendibile Inghilterra, motivo per cui gli azzurri dovranno fare la corsa sull’Ucraina per raggiungere quantomeno seconda piazza, al momento occupata da Rebrov ed i suoi uomini, qualche ora prima impegnati contro gli inglesi a Wroclaw, in Polonia. Nonostante la pesante assenza di Federico Chiesa, che ieri ha lasciato il ritiro dopo un infortunio patito durante la rifinitura, l’Italia dovrebbe sfatare il tabù Macedonia del Nord, ripartendo con un successo rotondo. L’Inghilterra, invece, con ogni probabilità chiuderà i giochi per il primato ottenendo il quinto successo in cinque partite: l’Ucraina, tuttavia, a differenza dell’andata stavolta riuscirà a segnare almeno una rete alla selezione di Southgate, finora una vera schiacciasassi.

Pronostici altre partite

Trasferta vicina, ma potenzialmente anche comoda, per la Svezia, favorita per i tre punti in Estonia. Impegno più ostico per la Svizzera, che sarà di scena in Kosovo.

I balcanici daranno verosimilmente filo da torcere ai rossocrociati di Yakin, che in ogni caso hanno davanti una ghiotta occasione per consolidare ulteriormente il primo posto. Non dovrebbero mancare i gol nelle amichevoli tra Germania e Giappone e tra Stati Uniti ed Uzbekistan. Si giocano degli anticipi anche in Serie C: nel girone B occhi puntati sul derby toscano tra Arezzo e Carrarese, che si preannuncia molto equilibrato.

Pronostici: la scelta del Veggente

• L’Italia vince e segna tra i due e i quattro gol in Macedonia del Nord-Italia, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

Vincenti

• Exeter (in Exeter-Leyton Orient, League One, ore 16:00)

• Svezia (in Estonia-Svezia, qualificazioni Euro 2024, ore 18:00) • Torres (in Torres-Rimini, Serie C, ore 18:30) • Svizzera (in Kosovo-Svizzera, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Azerbaigian-Belgio, qualificazioni Euro 2024, ore 15:00

• Romania-Israele, qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

• USA-Uzbekistan, amichevole, ore 23:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Ucraina-Inghilterra, qualificazioni Euro 2024, ore 18:00

• Germania-Giappone, amichevole, ore 20:45

• Inter Miami-Sporting Kansas City, MLS, ore 01:30

Il “clamoroso”

• Pareggio ed almeno un gol per parte in Arezzo-Carrarese, Serie C, ore 18:30