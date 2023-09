Tennis, in bianco è una visione: lo spacco accende la fantasia dei fan

Tennis, in bianco è una vera visione. Il look ha lasciato i fan a bocca aperta: davanti a quello spacco vertiginoso, le loro fantasie hanno preso il sopravvento.

Restare indifferenti davanti ai suoi scatti è assolutamente impossibile. La sua bellezza fuori dal comune ha fatto breccia nel cuore di tantissime persone, che la seguono con dedizione sui social senza mai perdere l’occasione di ricordarle quanto sia meravigliosa. Le ultime foto apparse sul suo profilo hanno fatto colpo su tutti: in bianco è davvero una visione, alla quale non si può resistere.

Madalina Ghenea è una modella e attrice molto apprezzata e seguita dal pubblico, che ha completamente perso la testa per lei. Originaria della Romania, a soli 14 anni si è trasferita in Italia (per la precisione a Milano) per seguire il suo sogno di entrare nel mondo della moda. E così ha preso parte alla sua prima sfilata per Gattinoni, alla quale ne hanno fatto seguito molte altre.

Nel corso degli anni la splendida Madalina si è guadagnata una notorietà sempre più grande. Tra sfilate, spot e partecipazioni televisive, poi, è riuscita a conquistare milioni di fan rimasti stregati dalla sua classe e bellezza. Nel 2011 è diventata una concorrente di Ballando con le stelle, a cui ha preso parte in coppia con il ballerino Simone Di Pasquale, riscuotendo un notevole successo tra gli spettatori.

Tennis, Madalina Ghenea conquista il red carpet: raffinatezza e sensualità a non finire

Una volta terminata l’esperienza nel reality show, ha debuttato al cinema ne I soliti idioti – Il film, per poi recitare in Razzabastarda. Madalina Ghenea si è fatta strada dimostrando non solo di avere un fascino mozzafiato, ma anche una classe ed un talento incredibili. Oltre ad essere entrata nel cuore di milioni di ammiratori, la meravigliosa modella quest’estate ha conquistato il tennista bulgaro Grigor Dimitrov.

I due hanno ufficializzato la loro relazione solamente lo scorso agosto, ma formano già una delle coppie più chiacchierata del momento tra i tifosi. La Ghenea si è affermata a tutti gli effetti come una delle wag (acronimo utilizzato per indicare le moglie e le fidanzate degli sportivi) più amate in assoluto. In questi giorni sta facendo sognare i fan direttamente dal red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Dopo aver lasciato tutti a bocca aperta con un outfit total black, Madalina ha sorpreso il pubblico sfilando sul tappeto rosso con uno splendido abito bianco. Il look le calza a pennello, mettendo in evidenzia la sua bellissima silhouette: lo spacco vertiginoso, in particolare, valorizza le sue gambe longilinee. Come una vera dea, l’attrice ha stregato tutti sfoggiando una raffinatezza ed una sensualità che hanno fatto scaldare il web intero.