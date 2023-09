Slovenia-Irlanda del Nord, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Slovenia-Irlanda del Nord è un match valido per la quinta giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: pronostici.

Le speranze di qualificazione della Slovenia sono ancora intatte in un girone, quello H, che dopo quattro giornate resta apertissimo.

Complici gli inattesi balbettii della favorita per il primo posto, la Danimarca, sono quattro, al momento, le selezioni che possono aspirare ad una delle prime due posizioni e tra queste c’è anche quella guidata dal commissario tecnico Matjaz Kek, terza a quota 7 punti, due in meno della coppia di testa Finlandia-Kazakistan. Più defilata l’Irlanda del Nord, capace di battere solo la cenerentola del girone, San Marino, ed incassare successivamente tre sconfitte di fila contro Finlandia, Danimarca e Kazakistan. Per i britannici di Michael O’Neill la sfida di Lubiana potrebbe essere una delle ultime occasioni per rientrare in gioco, anche per quanto riguarda la lotta per il terzo posto e dunque per gli spareggi. La Slovenia invece di sconfitte ne ha subita solo una, in Finlandia. Per il resto, Kek e i suoi uomini hanno fermato la Danimarca e battuto avversari alla loro portata come Kazakistan e San Marino.

Kek può contare sulla stellina Sesko

Un girone, insomma, dove le gerarchie non sono ben definite: la sensazione è che tutto possa ancora succedere ed anche una vittoria in più potrebbe fare la differenza.

Per l’Irlanda del Nord questa partita ha il sapore dell’ultima spiaggia per quanto riguarda la qualificazione diretta: i britannici hanno partecipato solo una volta ad una fase finale di un campionato europeo, nel 2016. La Slovenia manca addirittura da 23 anni alla manifestazione continentale: la sua unica apparizione risale al 2000, quando l’Europeo lo organizzarono Belgio e Olanda. Kek in porta ritrova Oblak, portiere dell’Atletico Madrid, ma soprattutto può fare affidamento su uno dei giovani più talentuosi d’Europa, l’attaccante Sesko del Lipsia, che nell’ultimo turno di Bundesliga ha segnato due gol all’Union Berlino.

Come vedere Slovenia-Irlanda del Nord in diretta tv e in streaming

Slovenia-Irlanda del Nord è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio Stozice di Lubiana, in Slovenia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Irlanda del Nord non può accontentarsi di un pari, motivo per cui dovrà necessariamente rivedere la sua strategia per cercare di fare il colpaccio. Dovrà in ogni caso fare i conti con una Slovenia che, rispetto a qualche anno fa, può contare su delle buone individualità (Sesko su tutti) e che ha sicuramente qualcosa in più rispetto ai britannici. Padroni di casa favoriti in un match da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Slovenia-Irlanda del Nord

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Brekalo, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, Evans, Cathcart; Hume, McCann, Charles, Saville, Thompson; Price, Charles.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0