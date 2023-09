Kazakistan-Finlandia, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Kazakistan-Finlandia è un match valido per la quinta giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 16:00: pronostici.

A sorpresa, alla testa del gruppo H, ci sono loro. Kazakistan e Finlandia dopo quattro turni guardano tutti dall’alto verso il basso, compresa la favoritissima Danimarca. Tre vittorie e una sconfitta: questo il bilancio, finora, delle due selezioni. Che, se le qualificazioni terminassero per assurdo adesso, avrebbero già in mano un biglietto per la manifestazione che verrà organizzata la prossima estate dalla Germania.

Sarebbe certamente un sogno per il Kazakistan, che da quando è entrato a far parte della Uefa, ventuno anni fa, non ha mai giocato la fase finale di un torneo importante come l’Europeo. La campagna della selezione guidata dal russo Magomed Adiev era iniziata con una sconfitta interna contro la Slovenia, che faceva presagire il peggio. Ed invece nel match successivo è arrivata una clamorosa vittoria contro la nazionale più forte e quotata del raggruppamento, la Danimarca, ribaltata da 0-2 a 3-2 negli ultimi venti minuti di gioco davanti ad un pubblico che non credeva ai propri occhi. Ma il Kazakistan non si è fermato al successo contro i danesi: nelle due partite successive ha fatto un sol boccone del modestissimo San Marino (0-3) e, soprattutto, è andato a prendersi tre punti di platino a Belfast in casa dell’Irlanda del Nord (0-1) grazie ad un gol realizzato all’88’ da Aimbetov, il terzo nelle ultime quattro presenze per l’attaccante che milita in patria, nell’Astana.

Il sogno qualificazione è intatto

Il percorso della Finlandia è praticamente identico a quello dei kazaki. Pukki e compagni si erano arresi 3-1 alla Danimarca all’esordio ma poi hanno inanellato tre successi di fila.

Dalla gara di Copenaghen i finnici non hanno più perso né incassato altri gol. Vittoria per 1-0 in Slovenia e due successi casalinghi, entrambi netti, contro Irlanda del Nord (2-0) e San Marino, travolto 6-0 allo stadio Olimpico di Helsinki. Restano ancora cinque partite da giocare ma la sensazione è che sia la Finlandia che il Kazakistan abbiano un’occasione enorme per conquistare una storica qualificazione. Certo, il margine d’errore è sempre molto ridotto, visto che alle loro spalle ci sono Danimarca e Slovenia con un punto in meno.

Come vedere Kazakistan-Finlandia in diretta tv e in streaming

Kazakistan-Finlandia, in programma giovedì alle 16:00 all’Astana Arena di Astana, in Kazakistan, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti delle gare di qualificazione ad Euro 2024 sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Entrambe sono coscienti del fatto che questi tre punti pesino tantissimo. E che una vittoria, se consideriamo che dovranno affrontare un’altra volta San Marino, potrebbe essere quasi decisiva. Il Kazakistan anche il Irlanda del Nord ha dimostrato di fare sul serio e non sarebbe una sorpresa se riuscisse ad evitare nuovamente la sconfitta in una gara in cui anche la Finlandia potrebbe andare a segno.

Le probabili formazioni di Kazakistan-Finlandia

KAZAKISTAN (5-4-1): Shatsky; Malyi, Bystrov, Marochkin, Alip, Vorogovskiy; Zaynutdinov, Beysebekov, Tagybergen, Orazov; Samorodov.

FINLANDIA (4-3-3): Hradecky; Alho, Ivanov, Tomas, Uronen; Taylor, Schuller, Kamara; Kallman, Pukki, Antman.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1