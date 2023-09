US Open, quarti di finale: notizie e pronostici mercoledì 6 settembre

US Open, si concludono i quarti: oltre al derby russo c’è l’interessante sfida tra Alcaraz e Zverev. Match alla portata per la Sabalenka.

La due giorni di quarti di finale volge al termine: nella notte conosceremo i nomi dei semifinalisti dello US Open ’23. Nel singolare maschile a catturare l’attenzione è senz’altro il derby russo tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev, connazionali nonché amici per la pelle (Rublev è il padrino di battesimo della figlia di Medvedev) ma costretti a scontrarsi per conquistare un posto tra i primi quattro dello Slam newyorkese.

I precedenti tra i due, che si conoscono a menadito anche tennisticamente parlando, non lasciano spazio a dubbi. Medvedev è in vantaggio 6-2 ed ogni volta che ha battuto il suo amico non gli ha lasciato neanche un set. Più combattute invece le sfide che si è aggiudicato Rublev (Cincinnati 2021 e Atp Finals 2022) terminate entrambe al terzo set.

Il favorito, dunque, è Medvedev, che lo US Open lo vinse già due anni fa, mettendo fine al sogno di Djokovic di realizzare il mitologico Grande Slam. Il numero 3 al mondo sa come disinnescare il gioco aggressivo e spregiudicato del connazionale, che dovrà giocare il match perfetto se vuole sfatare il tabù semifinale in un Major. Non meno interessante – ma di sicuro più squilibrato – l’incontro tra Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev, giustizieri degli unici due italiani rimasti in gioco, Arnaldi e Sinner. La vittoria sull’altoatesino certifica il ritorno ad alti livelli del tedesco ma la battaglia nell’ottavo contro l’azzurro, piegato solamente al quinto set, ha tolto parecchie energie a Sascha. E fare l’impresa contro lo spagnolo diventa ancora più complicato: Alcaraz può chiuderla in tre set.

C’è la cinese Zheng per la Sabalenka

Il pubblico di Flushing Meadows oggi si concentrerà principalmente sul singolare femminile, dove un’altra statunitense, dopo Coco Gauff, potrebbe accedere alle semifinali.

Stiamo parlando di Madison Keys, reduce da un’impressionante prova di forza nel derby a stelle e strisce contro la connazionale Pegula, spazzata via in appena un’ora di gioco. L’esperta giocatrice di Rock Island, Illinois, parte leggermente favorita contro la campionessa in carica di Wimbledon, Marketa Vondrousova, mai affrontata prima d’ora. La ceca ha avuto un percorso meno ostico rispetto all’americana e sembra avere un problema al gomito: previsti, in ogni caso, almeno 20 game. Nell’altro match Aryna Sabalenka, che da lunedì prossimo diventerà la nuova numero uno al mondo, dovrebbe avere la meglio sulla cinese Qinwen Zheng, che per la prima volta in carriera ha raggiunto un quarto di finale Slam. Una giocatrice in ascesa e da tenere sicuramente d’occhio, ma la sensazione è che sia tutto nelle mani della possente bielorussa.