Alcaraz-Zverev, US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Alcaraz-Zverev è un match valido per i quarti di finale dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Da una parte un giocatore che ha impiegato poco meno di due ore per spegnere qualsiasi velleità del nostro Matteo Arnaldi, approdato a sorpresa agli ottavi di finale dello Slam newyorkese. Dall’altra, invece, uno che è reduce da una battaglia massacrante, fisica e mentale, vinta all’ultimo respiro (a notte fonda) e sempre contro un italiano, Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev hanno staccato entrambi il pass per i quarti di finale dello US Open ’23 ma l’hanno fatto modi completamente diversi. Lo spagnolo finora ha avuto vita facile, tenendo fede ai pronostici della vigilia che da inizio torneo prevedono un’altra finale, la terza nel giro di due mesi dopo Wimbledon e Cincinnati, contro Novak Djokovic. Il fenomenale tennista di El Palmar, campione in carica, ha lasciato per strada un solo set, nel terzo turno contro il britannico Evans. Senza storia i match disputati con Harris e Arnaldi, così come quello all’esordio con il tedesco Koepfer, ritiratosi per via di un problema fisico ad inizio secondo set. Nei quarti Alcaraz non avrà di fronte Sinner – sarebbe stata la rivincita dello scorso anno – ma Zverev, tornato ai livelli pre-Roland Garros ’22, cioè prima dell’infortunio alla caviglia che l’ha tenuto lontano dai campi da gioco per quasi un anno. Il tedesco, che da lunedì prossimo rientrerà in top 10, si è preso lo scalpo di uno dei potenziali outsider per la vittoria finale, Sinner, al termine di cinque lunghi set.

Il tedesco è in vantaggio nei precedenti

Zverev era rimasto circa quattro ore in campo anche nel turno precedente, contro il bulgaro Dimitrov, arresosi in 4 set ma dopo aver tenuto duro nella prima parte del match.

Un dispendio di energie enorme, insomma. Che sembra aumentare ulteriormente il gap con il “cannibale” iberico, il quale di benzina in corpo ne ha certamente più del nativo di Amburgo. Vietato, dunque, farsi fuorviare dai precedenti, nei quali Zverev è clamorosamente in vantaggio 3-2. Sascha si è aggiudicato i primi due, ma contro un Alcaraz 18enne ed ancora in rampa di lancio (Acapulco e Vienna 2021). Negli ultimi tre, invece, tutti giocati sulla terra rossa, lo spagnolo ha prevalso due volte, entrambe a Madrid (’22 e ’23). Zverev la spuntò in un combattutissimo quarto di finale del Roland Garros ’22, poco prima di infortunarsi gravemente nella famigerata semifinale contro Rafa Nadal.

Dove vedere Alcaraz-Zverev in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di finale dello US Open tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev sarà trasmesso nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 settembre in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Alcaraz e Zverev anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 02:15 (ora italiana).

Alcaraz-Zverev: il pronostico

La vittoria su Sinner suona come una sentenza: Zverev è tornato. Ma la corsa del tedesco con ogni probabilità si fermerà ai quarti di finale. Poche, pochissime le chance di ribaltare il pronostico contro un Alcaraz quasi inscalfibile e che soprattutto arriva alla sfida in condizioni fisiche decisamente migliori rispetto a Sascha, provato dalla maratona con l’italiano. Proprio per questo motivo, l’iberico potrebbe chiuderla in tre set.