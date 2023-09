Repubblica Ceca-Albania, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Repubblica Ceca-Albania è un match valido per la quinta giornata del gruppo E di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: pronostici.

Se le qualificazioni ad Euro 2024 terminassero oggi, un volo per la Germania – sede dei prossimi campionati europei – lo prenoterebbe pure l’Albania, che dopo tre partite di punti in tasca ne ha 6 ed è seconda, ad una sola incollatura dalla capolista Repubblica Ceca.

La selezione allenata da Sylvinho per il momento ha 3 punti in più della Polonia, con cui ha perso all’esordio di misura (1-0) e che, in teoria, avrebbe dovuto qualificarsi in maniera agevole insieme ai cechi. I polacchi, tuttavia, dopo quel successo risicato al debutto hanno deluso, incassando due sconfitte, tra cui quella a dir poco clamorosa con la Moldavia, capace di rimontare ben tre gol alla nazionale guidata dal portoghese Fernando Santos. La battaglia, inutile ribadirlo, a questo punto, sarà con Lewandowski e compagni. Che, mentre l’Albania sarà di scena all’Eden Arena di Praga, molto probabilmente si scatenerà contro la cenerentola del girone, le Isole Faroe. Evitare quantomeno la sconfitta è dunque la missione di Sylvinho e dei suoi uomini, che non sono affatto fuori dai giochi e che sognano di qualificarsi per la seconda volta nella loro storia ad una fase finale degli Europei.

La Repubblica Ceca, dal canto suo, potrebbe mettere una seria ipoteca sulla qualificazione in caso di successo sugli albanesi.

Dopo tre giornate è la selezione di Jaroslav Silhavy a guardare tutti dall’altro verso il basso grazie ai 7 punti conquistati in tre partite (due vittorie e un pareggio). L’unico neo resta il mezzo passo falso in casa della Moldavia, dove Soucek e compagni non sono andati al di là di uno scialbo 0-0. Silhavy dovrà fare a meno degli infortunati Barak e Schick, ma qualche defezione c’è anche nell’Albania: assenti due potenziali titolari come Broja e Kumbulla.

Come vedere Repubblica Ceca-Albania in diretta tv e in streaming

Repubblica Ceca-Albania è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà all’Eden Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Albania finora ha dimostrato di poter concorrere almeno per il secondo posto, insidiando le più quotate Repubblica Ceca e Polonia. Sylvinho può contare su alcuni ottimi giocatori che in Italia conosciamo bene (Djimsiti, Asllani e Bajrami) e verosimilmente la sua selezione resterà in gioco fino alla fine. Improbabile, però, che possa fare risultato contro una nazionale in salute come quella ceca, sempre molto ostica da affrontare tra le mura amiche. Le reti complessive dovrebbero essere meno di quattro.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Albania

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Pavlenka; Coufal, Holes, Krejci, Jurasek; Soucek, Kral; Cerny, Hlozek, Jurecka; Kuchta.

ALBANIA (4-2-3-1): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Seferi, Bajrami, Uzuni; Cikalleshi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0