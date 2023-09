Polonia-Isole Faroe è un match valido per la quinta giornata del gruppo E di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: pronostici.

La Polonia, insieme alla Repubblica Ceca, è la grande favorita per la vittoria del gruppo E, di cui fanno parte pure Albania, Moldavia ed Isole Faroe.

Tuttavia, quella di Lewandowski e compagni, guidati da Fernando Santos – ex commissario tecnico del Portogallo – è stata una partenza ad handicap. I biancorossi, infatti, hanno già incassato due sconfitte nella loro campagna di qualificazione ad Euro 2024, che potrebbero costargli care: la prima nello scontro diretto con i cechi, che a marzo hanno avuto la meglio 3-1; la seconda, assolutamente inattesa, è maturata nella trasferta moldava lo scorso giugno, contro una selezione tutt’altro che irresistibile. Dopo essersi portati in vantaggio di due gol con Lewandowski e Milik nel primo tempo, i polacchi sono inspiegabilmente crollati nella ripresa e si sono fatti rimontare (3-2) dagli uomini di Clescenco. La classifica ora vede la Polonia al penultimo posto a quota 3 punti, frutto del successo – l’unico, finora – casalingo con l’Albania. La corsa bisognerà farla proprio sugli albanesi, che di punti ne hanno 6 e che contemporaneamente saranno impegnati in casa della Repubblica Ceca.

Da vincere a tutti i costi, dunque, la gara con la nazionale meno competitiva del girone, le Isole Faroe, che nelle prime tre giornate ha racimolato a malapena un punto.

L’ultimo posto non cancella però i piccoli progressi che sta facendo registrare questa piccola selezione, capace di ottenere la promozione dalla Lega D a quella C di Nations League e di prendersi lo scalpo della Turchia, battuta un anno fa 2-1 a Torshavn. Allenati dallo svedese Hakan Ericson, i faroensi hanno in maniera netta le ultime due partite con Repubblica Ceca ed Albania, incassando 6 gol totali, mentre all’esordio avevano pareggiato con la Moldavia.

Come vedere Polonia-Isole Faroe in diretta tv e in streaming

Polonia-Isole Faroe è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio Nazionale di Varsavia, in Polonia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Polonia obbligata a vincere dopo il clamoroso passo falso con la Moldavia, che costringe gli uomini di Fernando Santos ad inseguire l’Albania – al momento seconda dietro ai cechi – alla quale faranno visita nella prossima settimana. La vittoria dovrebbe arrivare senza problemi contro le modeste Isole Faroe, battute nettamente nelle ultime due giornate. I polacchi segneranno verosimilmente dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Polonia-Isole Faroe

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Kedziora, Bednarek, Kiwior; Cash, S. Szymanski, Linetty, Zielinski, Kaminski; Milik, Lewandowski.

ISOLE FAROE (4-4-1-1): Lamhauge; Sorensen, Faero, Vatnsdal, Davidsen; Joensen, Andreasen, G. Vatnhamar, Jonsson; S. Vatnhamar; Olsen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0