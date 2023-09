US Open, quarti di finale: notizie e pronostici martedì 5 settembre

US Open, si parte con i primi quarti di finale: per Djokovic c’è lo statunitense Fritz ma il match del giorno è il derby a stelle e strisce.

La speranza di rivedere un italiano ai quarti di finale dello US Open è andata in fumo alle prime luci dell’alba (in Italia), dopo che Jannik Sinner si è arreso a Sascha Zverev al termine di una logorante battaglia durata cinque set.

Qualche ora prima anche Matteo Arnaldi aveva alzato bandiera bianca contro il numero uno al mondo – ancora per poco – Carlos Alcaraz, che dunque può continuare a difendere il titolo nella Grande Mela. Concluso il programma degli ottavi, si parte con i quarti. I primi due, per quanto riguarda il singolare maschile, vanno in scena già oggi. E decideranno i nomi dei due semifinalisti nella parte bassa del tabellone, quello sulla carta meno competitivo. Per arrivare alla finalissima Novak Djokovic dovrà superare due statunitensi: il primo è Taylor Fritz, l’altro uscirà fuori dal derby a stelle e strisce tra Ben Shelton e Frances Tiafoe. Il serbo, 23 volte campione Slam, nei sette precedenti non ha mai perso contro l’americano. L’unico match combattuto, terminato al quinto set, è stato quello degli Australian Open 2021. Fritz finora è stato sostanzialmente perfetto ma contro Nole sarà un’altra storia: Djokovic può chiudere la pratica in tre set. L’esperienza rischia invece di essere un fattore nello scontro fra connazionali: Tiafoe parte leggermente favorito sul giovane Shelton ma il classe ’02 gli darà filo da torcere in un match potenzialmente lungo.

Ostapenko a caccia di un’altra impresa

Due partite in programma anche nel singolare femminile. Jelena Ostapenko, in versione “guastafeste”, sogna lo scalpo di un’altra top 10 dopo essersi presa quello dell’attuale numero uno al mondo, Iga Swiatek, battuta per la quarta volta in altrettanti precedenti.

La lettone incrocerà la racchetta con la beniamina di casa, Coco Gauff, reduce da un match serratissimo contro la rediviva Wozniacki. Il pronostico è aperto e la sensazione è che dipenderà molto dalle lune della Ostapenko, che quando è in giornata può mettere in difficoltà davvero chiunque. Nell’altro quarto Karolina Muchova, dopo la cavalcata nell’ultimo Roland Garros, può avere accesso alla seconda semifinale Slam nel giro di pochi mesi. Occhio, però, all’esperta rumena Sorana Cirstea, che è tornata a far parlare di sé grazie alle vittorie contro le teste di serie Rybakina e Bencic.