Cirstea-Muchova, US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Cirstea-Muchova è un match valido per i quarti di finale dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Sorana Cirstea ricorderà a lungo questo US Open. L’esperta tennista rumena, infatti, da un po’ era scomparsa dai radar: dal 2021 non ha più vinto un titolo e negli ultimi Slam non è mai andata oltre gli ottavi. Ed i tempi dei quarti di finale raggiunti al Roland Garros 2009, quando la nativa di Bucarest non era neppure 20enne, apparivano sempre più lontani.

In pochi pensavano che potesse fare così tanta strada nella Grande Mela, visto che nei tre tornei di preparazione all’ultimo Major (Washington, Montreal e Cincinnati) dell’anno non aveva mai giocato più di due partite. A New York invece si sta togliendo importanti soddisfazioni. Ha eliminato due temibili teste di serie come Elena Rybakina e Belinda Bencic, rispettivamente quarta e quindicesima favorita del seeding ed è tornata a riassaporare l’aria della top 30 (anche in caso di sconfitta dalla prossima settimana sarebbe 26esima, non lontanissima dal suo best ranking). E se è vero che l’appetito vien mangiando ci aspettiamo una prestazione simile anche contro la ceca Karolina Muchova, che secondo i bookmaker è la favorita di questa sfida. La Cirstea dovrà realizzare un’altra impresa ma stavolta davanti a sé troverà una giocatrice in gran fiducia oltre che in splendida forma.

La ceca è in vantaggio 3-1 nei precedenti

Il 2023 finora è un anno da incorniciare per la tennista originaria di Olomouc, virtualmente numero 9 del mondo. La finale raggiunta al Roland Garros, ma anche molto altro.

Il suo tennis vario e completo è stato determinante per avere la meglio – e senza un grosso dispendio di energie – su Hunter, Frech, Townsend e Wang: ha avuto qualche piccola incertezza solo contro la cinese, negli ottavi di finale, cedendo un set per la prima volta nel torneo. Quattro i precedenti con la rumena, l’ultimo dei quali ha avuto luogo lo scorso 9 agosto nel Masters 1000 di Montreal: 7-5 6-4 Muchova, che si è portata in vantaggio 3-1. Recente anche l’unico successo della Cirstea, che la spuntò a marzo a Miami.

Dove vedere Cirstea-Muchova in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di finale dello US Open tra Sorana Cirstea e Karolina Muchova sarà trasmesso nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 settembre in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida Cirstea-Muchova anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima dell’01:00 (ora italiana).

Cirstea-Muchova: il pronostico

Le due si ritrovano per la quarta volta di fronte nel 2023 e sempre sul veloce. Per adesso il bilancio stagionale pende a favore della Muchova, che l’ha spuntata a Dubai e Montreal. Cirstea, pur non essendo favorita, rimane una potenziale minaccia per la ceca, chiamata a variare il più possibile per disorientare la rumena, molto solida da fondocampo. L’ipotesi che il match venga deciso al terzo set non è così remota.