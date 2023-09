Gratta e vinci, la fretta è come sempre cattiva consigliera: a questa donna è successo qualcosa di assolutamente incredibile.

Nell’acquisto dei Gratta e vinci riversiamo tutte le nostre speranze. Perché in fondo sogniamo tutti che un semplice biglietto possa risanare le nostre finanze e darci la possibilità, perché no, di vivere in maniera un po’ più agiata. Il successo di questi tagliandi è dunque assolutamente comprensibile.

A volte, però, raschiare la patina argentata dai nostri grattini diventa un gesto meramente meccanico. Lo si fa senza crederci troppo, distratti dall’errata convinzione che a noi non accadrà mai quello che è successo ad altre persone. E chissà, forse anche Jill Rowell, 52enne della città di Gran Ridge, in Florida, ha tentato il tutto per tutto mossa da questo stesso spirito, certa che la dea bendata l’avrebbe ignorata ancora una volta. Eppure, si sbagliava. Ma veniamo ai fatti. La donna, qualche tempo fa, ha acquistato la versione deluxe di uno dei Gratta e vinci più popolari del Bel Paese. Ha optato, cioè, per la serie A year for life, ma nella versione Spectacular, che costa 5 volte tanto quello classico, e dunque 50 dollari, ma che mette in palio dei premi assolutamente pazzeschi.

Una volta comprato, si è affrettata a grattare tutti i simboli all’esterno dell’attività. Se lo è rigirato un po’ tra le mani e, certa che la fortuna le avesse voltato le spalle, era in procinto di gettarlo nella spazzatura. Un passante, in quello stesso istante, le ha però suggerito di controllarlo bene, prima di buttarlo. E Jill, fortunatamente, ha deciso di ascoltarlo.

Non buttare i Gratta e vinci prima di aver fatto questo

È rientrata nel negozio e ha chiesto che il suo biglietto venisse scansionato, così da fugare ogni dubbio residuo. E quando le è stato comunicato che sotto i simboli del Gratta e vinci che aveva comprato si nascondeva 1 milione di dollari, è rimasta letteralmente di stucco.

Il passante, quindi, aveva ragione. Se non avesse ascoltato il suo prezioso consiglio, avrebbe inconsapevolmente gettato nella spazzatura una vera e propria fortuna. La storia di Jill ci ricorda, insomma, quanto sia importante essere scrupolosi quando si controllano i Gratta e vinci, perché una piccola distrazione può rivelarsi fatale.

Se non sai come si fa, eccoti tutte le informazioni che ti occorreranno per essere certo, da questo momento in poi, di non mandare al macero un biglietto vincente. Ti basterà scaricare l’app ufficiale di Lottomatica, tramite il sito Mylotteries.it, e poi inquadrare il codice a barre del tagliando. A quel punto, sarà la tecnologia a dirti se puoi stappare lo champagne o se, invece, dovrai ritentare nella speranza di essere più fortunato.