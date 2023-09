Zverev-Sinner, US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Zverev-Sinner è un match valido per il quarto turno dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

L’incontro più interessante del giorno si gioca mentre in Italia è notte fonda. Jannik Sinner proverà a bissare i quarti di finale raggiunti lo scorso anno contro un redivivo Alexander Zverev, tornato ormai ai suoi livelli abituali dopo il grave infortunio alla caviglia al Roland Garros 2022 che lo ha tenuto lontano dai campi da tennis per quasi un anno.

Il tedesco, dopo aver faticato nella prima parte della stagione, sembrerebbe aver ritrovato la sua forma migliore e da qualche mese a questa parte la sua ascesa è costante: al momento è dodicesimo ma dalla prossima settimana potrebbe ritrovare la top ten (tutto dipenderà dai risultati di de Minaur e Tiafoe, ancora in gioco a Flushing Meadows). Insomma, uno Zverev minaccioso che può giocare un brutto scherzo al numero uno d’Italia, reduce da una partita complicata con il veterano Stan Wawrinka. Il match con il tre volte campione Slam si è rivelato più ostico del previsto, con l’elvetico che oltre a strappare un set ha costretto l’italiano a restare in campo per tre ore esatte. Niente a che vedere con le due gare precedenti, in cui Sinner non aveva avuto alcun problema a domare Hanfmann ed il connazionale Sonego, entrambi piegati in tre set.

Il tedesco è in vantaggio 3-1 nei precedenti

Non è filato tutto liscio neppure per Zverev: il nativo di Amburgo ha sofferto oltremodo con il bulgaro Dimitrov, che dopo aver vinto il primo set è calato alla distanza.

Non era stata una passeggiata neanche la sfida con Altmaier, tedesco come lui, nel secondo turno. Un’altra partenza in sordina per il finalista dello US Open 2020 (7-6 3-6 6-4 6-3), bravo ad approfittare del primo calo dell’avversario. Riecco, dunque, la versione solida, in particolar modo dal punto di vista mentale, che conoscevamo di Zverev, che ora sogna di battere Sinner per la quarta volta in carriera. “Sascha” è in vantaggio 3-1 nei precedenti con l’altoatesino, che riuscì a spuntarla solo nel 2020 al Roland Garros. Tutti e quattro i testa a testa, ad ogni modo, sono stati giocati prima dell’infortunio occorso a Zverev sul mattone tritato parigino: da allora Sinner è cresciuto in maniera esponenziale e non a caso oggi è sesto al mondo. Per i bookmaker è lui il favorito.

Dove vedere Zverev-Sinner in diretta tv e streaming

Il match valido per il quarto turno dello US Open tra Alexander Zverev e Jannik Sinner sarà trasmesso nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 settembre in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Zverev e Sinner anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 02:15 (ora italiana).

Zverev-Sinner: il pronostico

I rapporti di forza sembrano essersi ribaltati rispetto a loro ultimo precedente ma Zverev è un giocatore con cui Sinner è spesso andato in difficoltà. La sensazione è che serva la miglior versione dell’altoatesino per venire a capo di un match che si preannuncia più aperto di quanto non dicano i bookmaker. Si può puntare sull’azzurro ma si prospetta un incontro lungo, che potrebbe anche terminare al quinto set.