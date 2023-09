US Open, tabellone maschile: notizie e pronostici lunedì 4 settembre

US Open, lo Slam newyorkese entra nel vivo: oggi in programma gli altri ottavi di finale con Arnaldi e Sinner in campo.

Si inizia a fare sul serio a Flushing Meadows. La seconda settimana dello US Open è iniziata ieri – come da pronostico sarà Djokovic vs Usa nella parte bassa del tabellone – ma quella odierna offre molti più spunti di interesse, con ben quattro top ten in campo.

Sono due, intanto, i tennisti italiani sopravvissuti e che tenteranno di conquistare un posto nei quarti di finale. Oltre a Jannik Sinner c’è anche Matteo Arnaldi, che rappresenta la sorpresa più grande di quest’edizione dello Slam newyorkese. L’azzurro negli ultimi mesi ha fatto passi da gigante, se consideriamo che a gennaio era addirittura fuori dai primi 130 al mondo. Ma era arduo pronosticare una sua cavalcata fino agli ottavi, dove lo attende Carlos Alcaraz, numero uno al mondo e campione in carica. Arnaldi, che dalla prossima settimana farà per la prima volta il suo ingresso in top 50, affronterà il fortissimo tennista murciano con la tranquillità di chi non ha nulla da perdere: inutile soffermarsi su chi sia il favorito ma la super prestazione dell’azzurro contro il britannico Norrie, travolto in tre set, infonde una certa fiducia: sì, il ligure può strappare almeno un set ad Alcaraz. Altra prova del nove invece per Jannik Sinner. Che, dopo aver sofferto con il veterano Wawrinka, avrà a che fare con un Alexander Zverev tornato ai livelli pre-infortunio. L’azzurro parte avanti ma si prospetta un match molto equilibrato, che potrebbe terminare al quinto set.

Match complicati per i due russi?

Approdare ai quarti non sarà una passeggiata neppure per Andrey Rublev. Per il russo c’è il britannico Jack Draper, che ha impressionato contro Hurkacz e Mmoh nei turni precedenti. Un giocatore dall’indubbio talento la cui ascesa è stata frenata da un infortunio.

Per Rublev, insomma, una bella gatta da pelare: anche in questo caso prevediamo una gara lunga, da oltre quaranta game complessivi. Allo stesso modo, Alex de Minaur può creare più d’un grattacapo ad uno dei grandi favoriti per la vittoria finale, Daniil Medvedev. L’australiano fino ad un anno e mezzo fa era sotto 4-0 nei precedenti con il moscovita, ma si è aggiudicato gli ultimi due, battendo Medvedev a Toronto lo scorso 11 agosto (7-6 7-5). Il campione dello US Open 2021 stavolta dovrebbe spuntarla ma de Minaur, grazie alla sua velocità ed al suo gioco regolare dalla linea di fondo, venderà cara la pelle.

US Open, i possibili vincenti

Rublev in Draper-Rublev

Sinner in Zverev-Sinner

US Open, i match da almeno quattro set

Draper-Rublev

Alcaraz-Arnaldi

Medvedev-de Minaur

Zverev-Sinner